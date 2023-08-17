Жильцы многоэтажки в Краснодаре устроили мусорку под окнами управляющей компании, которая не вывозила отходы

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Гора из мусора появилась под окнами управляющей компании в Краснодаре. Жильцы многоэтажки на улице им. Героя Яцкова завалили отходами вход в организацию.

Стихийный "мемориал" они посвятили работе компании. Она не заботилась о порядке во дворе. Бытовые отходы не вывозились. Они настаивались во дворе, но лучше не становились. Зато появлялись неприятные запахи.

- Обращения в управляющую компанию не помогали. Мусор не вывозился, накал страстей и запах усиливались, - рассказывает один из жильцов дома.

И тогда жители устроили флешмоб – вынесли мусор под окна управляющей компании. Ведь места в контейнерах просто не было.

И на следующий день мусор исчез. Зато появилось заявление – в полицию. Его написала управляющая компания.

«По информации ООО «УК АБРИКОСОВО», для установления лиц, совершивших это нарушение, управляющая компания вызвала полицию. Нарушение зафиксировали, на данный момент всё убрали и замыли территорию», – рассказали КП – Кубань" в мэрии города.

Пока полиция работает по заявлению, мэрия Краснодара подала заявление в суд. Ранее жилищный комитет администрации уже выдавал предписание об устранении нарушений УК. Но организация не исполнила его в установленные сроки.