В Краснодаре на женщину завели дело о дискредитации армии после скандала с масксетями

Женщина заплатит крупный штраф. Фото: скриншот видео

Скандал с масксетями, который произошел 7 августа, может обернуться крупным штрафом жительнице Краснодара. Женщина осталась недовольна тем, что волонтеры плетут защитные средства для бойцов СВО в одном из дворов города. Она посчитала, что спортивная площадка не место для подобных занятий и стала грубо разговаривать с женщинами, среди которых были жены и матери тех, кто сейчас находится на передовой. При этом раньше проблем у добровольцев не было. Напротив, к ним постоянно присоединялись люди из соседних домов.

- Она начала говорить, что на детских площадках плести сети нельзя, что мы всем мешаем, - рассказала организатор благотворительной группы в поддержку СВО и жена военного Анна Савенкова.

Спор закончился на высоких нотах – обе стороны разошлись. Но Анна не стала терпеть оскорбления. Она пошла с заявлением в полицию. Там начали проверку.

- Материал был зарегистрирован в УМВД России по Краснодару. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с действующим законодательством, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Как стало известно «Комсомольской правде»-Кубань», по итогам работы правоохранители завели административное дело.

- В отношении женщины составлен административный протокол по статье 20.3.3 КоАП РФ, - рассказали в полиции Краснодара.

За дискредитацию армии женщине-скандалистке могут присудить от 30 до 50 тысяч рублей.