Танцевали на фоне памятника войны: Двух девушек из Краснодарского края будут судить за нацистское приветствие

Девушкам грозит штраф до двух тысяч рублей либо арест на срок до 15 суток. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Девушки 17 и 18 лет только выпустились из школы в Отрадненском районе Краснодарского края. Под конец лета они решили выложить видео в социальных сетях. На кадрах они танцевали под немецкую музыку и показывали нацистское приветствие. А на фоне был памятник воинам, которые погибли в Афганистане.

Поведение девушек возмутило общественность. Роликом заинтересовались и правоохранители. На девушек завели уголовные дела.

«По результатам проверки прокуратурой района в отношении обеих девушек возбуждены дела об административных правонарушениях по статье «Пропаганда либо публичное демонстрирование символики экстремистской организации». Все материалы уже направлены в суд», - уточнили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Правоохранители начали проверять школу. Также сотрудникам предстоит провести разговор с родителями 17-летней девушки.

После того как на выпускниц завели уголовные дела, они начали извиняться.

«Мы бы хотели принести глубочайшие извинения за данный видеоролик. Когда мы снимали его, мы не имели никакого злого умысла. Нам очень стыдно. Мы очень сожалеем об этом поступке. Простите нас», - сказали девушки.

Но извинения уже не помогут. Им грозит штраф до двух тысяч рублей либо арест на срок до 15 суток.

Ранее сообщалось, что двое срочников осквернили мемориал погибшим в горячих точках, что находится в Молькино под Горячим Ключом. Один молодой человек в форме сначала дал пощечину мемориалу. А затем отработал на ней удушающий прием, пнув скульптуру под дружный смех товарищей. Все это время происходящее снимал на видео один из сослуживцев. Позднее он выложил ролик в сеть.