Изрезал кухонным ножом ради Sony PlayStation. Дело об убийстве 18-летнего парня в Краснодаре передали в суд

Фото из соцсетей погибшего

Громкое убийство 18-летнего студента случилось еще в апреле этого года. Парень продавал Sony PlayStation. Но вместо денег получил нож в сердце. Преступник изрезал молодого человека во время осмотра приставки ради того, чтобы забрать ее бесплатно.

Пока парень молил о помощи, изверг собирал вещи. Помимо PlayStation, прихватил телефон и пару аксессуаров, а потом замел следы. Мобильник выбросил на выходе из подъезда.

«34-летний мужчина взял на кухне нож, когда молодой человек подключал устройство для проверки его работоспособности. Житель Оренбурга нанес потерпевшему более 17 ножевых ранений. Понимая, что в мобильном телефоне студента могла сохраниться их переписка, фигурант похитил и его», - отметили следователи.

Парень скончался от полученных травм. Спустя пару часов убитого нашла сестра. Она вернулась домой с работы. Дверь ей никто не открыл. Был недоступен и телефон брата.

Убийцу задержали по горячим следам. Его раскрыли по камерам. Они засняли 34-летнего жителя Оренбурга и на входе в подъезд, и во время дороги домой. Не помогла мужчине даже маскировка – медицинская маска.

«Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением было направлено в суд для рассмотрения по существу», – добавили в СУ СК РФ по Краснодарскому краю.