В Сочи продают раритетную копейку за 3 млн рублей

Копейка по цене квартиры в Краснодаре. Фото: Телеграм-канал "Кубанский Авито"

В Сочи умеют делать деньги даже из воздуха. На курорте пытаются продать копейку 1997 года выпуска по баснословной цене. Маленькая монетка, которая почти вышла из денежного оборота и забыта россиянами, обойдется счастливому владельцу в 3 миллиона рублей. Такое объявление появилось на одном из сайтов бесплатных объявлений.

- Злым и агрессивным отвечать не буду, - написал в комментариях под фотографиями владелец бесценной копейки, который проживает в селе Орел-Изумруд.

Монетку готовы продать за 3 млн рублей. Фото: Телеграм-канал "Кубанский Авито"

Шансы продать монетку из 90-ых диаметром 15.5 мм почти равны нулю. Стоимость кусается, за такие деньги можно купить квартиру, например, в Краснодаре, или приличную машину. Сомнительна также и ее ценность с исторической точки.

Ранее «КП»-Кубань» писала, что в Краснодарском крае продают наклейку с надкусанным яблоком за 12 млн рублей. По словам владельца, это эксклюзивная версия. То есть она не имеет аналогов. Правда, никаких документов, подтверждающих это, у автора нет.