Дайвер из Краснодарского края установил рекорд мира по высокогорному погружению

Юрий Кашин во время очередной экспедиции. Фото: rgo.ru

Известный кубанский дайвер Юрий Кашин стал участником очередной уникальной экспедиции. Житель Мостовского района отправился в Кабардино-Балкарию, чтобы исследовать озеро «Мертвый глаз джина» или Бирджалы. Озеро считается самым высокогорным в России.

«На данном озере будут попытки установления сразу двух мировых рекордов. Во-первых, здесь запланировано высокогорное погружение с аквалангом девушки в стиле соло. А во-вторых - самое высокогорное погружение с аквалангом в научно-исследовательских целях в тандеме. Поисковые исследование с целью обнаружение артефактов ВОВ, а также оценка экологического состояния озера», - сообщил трижды рекордсмен по высокогорному дайвингу Юрий Кашин.

В совместной экспедиции «На грани возможного» приняли участие две компании: краснодарская краевая экологическая организация «Центр подводных исследований «Другое измерение» и «Гомельский дайвинг центр».

Озеро Бирджалы образовалось в кратере потухшего вулкана. С высоты оно действительно напоминает огромный на четыре километра в диаметре глаз. Большую часть времени озеро покрыто льдом. Водоем ледникового происхождения считается одним из самых опасных мест в стране. Подготовка длилась почти год.

«Данная высокогорная подводная экспедиция является крайне сложной и опасной, поэтому в ней участвуют только профессиональные дайверы с высокой и длительной подготовкой», - продолжил Юрий Кашин. - «Подготовка началась еще с августа 2022 года с отработкой в экстремальных условиях».

В течении года дайверы тренировались в схожих условиях. Они погружались в озера с суровыми условиями и анализировали работоспособность организмов и техники.

Приступив к исполнению задуманного, участники экспедиции сначала поднялись на Эльбрус на высоту 3380 метров. После акклиматизации дайверы опустились в озеро Бирджалы на глубину более девяти метров.

«У нас рекорд на погружение высоты. Максимально опускались на 9,4 метров, как показал компьютер. Ранее на такой высоте в тандеме никто не погружался», - рассказал Юрий Кашин «Кубанским новостям».

Результаты экспедиции претендуют на мировой рекорд по высокогорному подводному погружению.