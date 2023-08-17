Краснодар
ФотоВидеоСпецоперацияСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ФотоВидеоСпецоперацияСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+29°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Наука17 августа 2023 19:20

Дайвер из Краснодарского края установил рекорд мира по высокогорному погружению

Юрий Кашин из станицы Мостовской погрузился на дно самого высокогорного озера России
Евгения ХАЛИКОВА
Юрий Кашин во время очередной экспедиции. Фото: rgo.ru

Юрий Кашин во время очередной экспедиции. Фото: rgo.ru

Известный кубанский дайвер Юрий Кашин стал участником очередной уникальной экспедиции. Житель Мостовского района отправился в Кабардино-Балкарию, чтобы исследовать озеро «Мертвый глаз джина» или Бирджалы. Озеро считается самым высокогорным в России.

«На данном озере будут попытки установления сразу двух мировых рекордов. Во-первых, здесь запланировано высокогорное погружение с аквалангом девушки в стиле соло. А во-вторых - самое высокогорное погружение с аквалангом в научно-исследовательских целях в тандеме. Поисковые исследование с целью обнаружение артефактов ВОВ, а также оценка экологического состояния озера», - сообщил трижды рекордсмен по высокогорному дайвингу Юрий Кашин.

В совместной экспедиции «На грани возможного» приняли участие две компании: краснодарская краевая экологическая организация «Центр подводных исследований «Другое измерение» и «Гомельский дайвинг центр».

Озеро Бирджалы образовалось в кратере потухшего вулкана. С высоты оно действительно напоминает огромный на четыре километра в диаметре глаз. Большую часть времени озеро покрыто льдом. Водоем ледникового происхождения считается одним из самых опасных мест в стране. Подготовка длилась почти год.

«Данная высокогорная подводная экспедиция является крайне сложной и опасной, поэтому в ней участвуют только профессиональные дайверы с высокой и длительной подготовкой», - продолжил Юрий Кашин. - «Подготовка началась еще с августа 2022 года с отработкой в экстремальных условиях».

В течении года дайверы тренировались в схожих условиях. Они погружались в озера с суровыми условиями и анализировали работоспособность организмов и техники.

Приступив к исполнению задуманного, участники экспедиции сначала поднялись на Эльбрус на высоту 3380 метров. После акклиматизации дайверы опустились в озеро Бирджалы на глубину более девяти метров.

«У нас рекорд на погружение высоты. Максимально опускались на 9,4 метров, как показал компьютер. Ранее на такой высоте в тандеме никто не погружался», - рассказал Юрий Кашин «Кубанским новостям».

Результаты экспедиции претендуют на мировой рекорд по высокогорному подводному погружению.

Интересное