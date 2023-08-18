«Больше 80 лет пролежали на крыше»: На Кубани нашли любовные письма солдата времен Великой Отечественной войны

В Краснодар привезли письма времен войны. Фото: Мария ЧАЛАЯ

В ветхом доме в селе Черниговском Апшеронского района Кубани весной 2023 года снова забурлила жизнь. В тихое местечко, почти с вековой историей, переехала семья Казанцевых из Москвы. Игорь и София решили сделать ремонт в доме, а заодно навести порядки на чердаке.

Игорь и София Казанцевы. Фото: Светлана Хорешкова/«Апшеронский рабочий»

Разбирая хлам, супруги обнаружили настоящие сокровища. Они нашли небольшие треугольники писем, внизу которых были даты их написания. Десятки тетрадных листов были отправлены в этот самый дом, в селе Черниговском, с 1941 по 1945 год, а писали их не только на русском, но и на армянском языках.

Письма Арута Етумяна жене Люси. Фото: Мария ЧАЛАЯ

Игорь и София не смогли самостоятельно найти родственников семьи, которая проживала в их доме больше 80 лет назад, поэтому они бережно сложили все листки и отнесли их в историко-краеведческий музей Апшеронска, где расшифровали тайные послания и нашли родственников давно погибшего воина. Потомки бойца сейчас живут в Туапсе, Белореченске, Геленджике.

История пожелтевших писем началась еще в 1941 году, когда молодой Арут Етумян покинул свою семью. Он отправился на фронт, чтобы защитить свою родину от вражеских захватчиков. Армянин смог доблестно пройти через всю войну и даже дойти до Берлина, потому что знал, что дома его очень любят и ждут.

Арут Етумян. Архивные фото семьи Етумян/«Апшеронский рабочий»

«Добрый день много-много уважаемая, незабываемая супруга Люси! Разреши поцеловать вашу правую ручку крепко-крепко, а еще поцелуй моих родителей. Люсик, я уже получил от вас три письма и одно письмо от брата. Я очень рад! Каждый день читаю и радуюсь! Люсик, сомнений нет, у нашего района я один. У нас нет больше армян, все русские. Люсик, я послал тебе 250 рублей по почте, пишите, как получите деньги. Люсик, если Ашот не передал своей жене деньги, то ему от меня будет приветик. Может, мы с ним увидимся скоро и ему будет стыдно. Люсик, пиши больше писем, чтоб я был рад. Люсик, у нас с тобой хорошие новости. Я жив и скоро встретимся. Передавай привет маме, Толику, Розе и всем-всем крепкий привет. Розу благодарю лично за подарок зайца. Я показал рисунок и все красноармейцы смеялись над ним. Я рассказал, что у меня такая дочка, что она что хочет нарисует. Люсик, прошу тебя, обеспечь детей. За меня не думайте, я живу хорошо, весело, получили одежду, кормят хорошо. Целую, целую, целую», - писал Арут своей жене Люси из действующей армии 935 в феврале 1942 года.

Люсик Етумян. Архивные фото семьи Етумян/«Апшеронский рабочий»

Арут Етумян родился в 1906 году. Он жил в селе Черниговском. Окончил курсы ликбеза, затем партийную школу. Женился на девушке из хутора Кушинка. Когда началась Великая Отечественная война, он добровольцем ушел на фронт. Воевал в районе Керчи, где шли ожесточенные бои. Пережил ранение, лежал в госпитале в Краснодаре. Потом снова отправился на фронт и попал сначала в плен, а затем в концлагерь, откуда ему удалось чудом сбежать.

«Домой Арут вернулся только в 1946 году. Его мучил туберкулез и воспаление легких. Всего несколько месяцев он прожил в окружении родных и умер в селе Черниговском, где жил в последние годы. Свой вечный покой он нашел на старом зареченском кладбище села», - сообщает «Апшеронский рабочий».

Сначала в музей Апшеронска передали 41 письмо Арута. Чуть позже, найденные внуки и правнуки Етумяна принесли еще пять листков, которые также отдали для сохранения памяти их семьи. Удивительно, но в каждом из этих потрепанных треугольников были только признания в любви жене, расспросы о детях и о том, какая обстановка дома, но ни слова об ужасах войны.

Прочитав все эти жизнерадостные письма, в историко-краеведческом музее решили, что их необходимо запечатлеть в вечности. Поэтому часть листков было решено отвезти в Краснодар. В южной столице директор музея Барановская Евгения передала письма Заслуженной журналистке Кубани Татьяне Василевской. Она работает уже над шестым томом «Писем с фронта» и включит все письма Арута в сборник.

Письма Арута, написанные на армянском языке. Фото: Мария ЧАЛАЯ

«Я так благодарна, что нам передали все это богатство. Эти письма доказывают, что мы все единый народ. Армяне, черкесы, таджики, русские — все сражались одинаково», - рассказала Татьяна Василевская.

Для того, чтобы включить письма в сборник, предстоит проделать большую работу, так как некоторые тексты были написаны на старом армянском языке. Специалисты уже перевели часть посланий, а оригиналы оцифровали и передали назад в музей.