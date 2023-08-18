Пожар в грузовом терминале Новороссийска 18 августа 2023: Что известно на данный момент

В грузовом терминале Новороссийска загорелись поддоны Фото% кадр из видео

В Новороссийске продолжают тушить крупный пожар в грузовом терминале. Возгорание произошло утром 18 августа по улице Маркова в Восточном районе города.

«В 09:02 диспетчеру Новороссийского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о пожаре по адресу город Новороссийск, улица Маркова. В 09:03 к месту вызова незамедлительно направлены подразделения Новороссийского пожарно-спасательного гарнизона», – сообщили в пресс-службе краевого управления МЧС.

Прибывшие пожарные установили, что в грузовом терминале загорелись деревянные поддоны. Огонь распространился на площади 1,3 тысячи кв. метров.

«В 09:11 по прибытии к месту первых пожарных подразделений установлено, что произошло возгорание деревянных паллетов на площади 1300 кв. метров», – уточнили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

В настоящее время пожар локализовали на площади 1,3 тысячи кв. метров. На месте происшествия работают 42 спасателя, задействовано 14 единиц техники.

Информация о пострадавших при пожаре уточняется. Причины возгорания поддонов в грузовом терминале устанавливаются.