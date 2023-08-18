Крымский мост, Сочи и Краснодар: школьник построил в Minecraft копии известных достопримечательностей

Крымский мост, фото героя публикации

Владислав Занегин – фанат компьютерной игры Minecraft. Это приложение в жанре песочницы. У игрока есть строительные блоки, остальное – дело фантазии. Возводить можно, что угодно: от крепости до целого города.

Этим и занялся Владислав Занегин. В 2021-м он построил в игре Краснодар, а в 2023-м занялся в Сочи. Но уже с командой. Он состоит из пяти человек, включая создателя.

Сочи

«Пока мы построили центр города. Сейчас работаем над всем Сочи», – признается Владислав.

Над Сочи парень трудится уже год. Но сейчас процесс идет быстрее – благодаря администрации. Она помогает команде геймеров на всех этапах, включая проектировку.

«Самые сложные элементы курорта – вокзал, торговый центр «Атриум» и концертный зал «Фестивальный», – добавляет игрок.

Яблоновский мост

В планах ребят – возведение Сириуса и всех Олимпийских объектов, а также вокзала Адлера и аэропорта Сочи. Сочи – не единственный проект Владислава. В этом году он возвел новый Яблоновский мост. Работал один. Справился за 17 часов.

«Использовал чертежи из интернета. Это позволило закончить стройку», – объяснил геймер.

Еще один проект парня – Крымский мост. Возвести его он решил около года назад. Для этого искал чертежи. Чтобы построить проект с идеальной точностью. Вся работа заняла два месяца.

«Это одна из самых сложных строек, с которыми я сталкивался. Особенно тяжело было возводить железнодорожную часть моста. Она имеет плавный подъезд, спуск и повороты. Поэтому каждую секцию возводили вручную», – объясняет игрок.

Центр Краснодара

Параллельно парень работает над расширением Краснодара. Он уже возводит микрорайоны и набережные. А еще изучает курорты Кубани – для будущих копий.

Недавно парень завершил Японский сад в парке Галицкого. Для возведения объекта он вставал в четыре часа утра и шел на объект. Занимал очередь, чтобы попасть внутрь, и делал кучу снимков – для детализации.

Японский сад в парке Галицкого

«Чертежей парка просто не было. А сделать хотелось точно. Сейчас работаю над Парком Облаков», – заключает Владислав.

Работает парень на энтузиазме. Спонсоров у него нет, как и зарплаты. Но есть планы – поступить в ВУЗ в следующем году. В 2023-м он закончил школу и занялся чертежами и академическими рисунками.