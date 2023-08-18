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Общество18 августа 2023 8:00

Обстановка на Крымском мосту 18 августа 2023: со стороны Керчи стоят 250 машин

Пробка на Крымский мост со стороны Тамани 18 августа составляет один км
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
Пробка на Крымский мост со стороны Краснодарского края 18 августа

Пробка на Крымский мост со стороны Краснодарского края 18 августа

Четвертый день подряд со стороны Керчи скапливается огромная пробка на Крымский мост. У многих уже закончились отпуска. А семьи с детьми возвращаются домой, чтобы успеть подготовиться к новому учебному году. В связи с этим многокилометровые заторы образовались со стороны полуострова.

Проехать на зеленый можно успеть только ночью. В 00:00 по московскому времени с обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к досмотровым пунктам не было.

Ситуация изменилась к утру. В 07:00 со стороны Тамани очереди не было. А вот в Керчи к этому времени скопилось уже 55 транспортных средств.

«По состоянию на 08:00 со стороны Тамани очереди перед пунктом досмотра не наблюдалось. Со стороны Керчи в очереди перед пунктом досмотра находилось 250 транспортных средств. Время ожидания составляло около часа», - сообщили в оперативном канале информационного центра по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту и подготовке к досмотру.

Обстановка на Крымском мосту 18 августа 2023

К 9 часам утра по московскому времени трасса со стороны Краснодарского края все также горела зеленым. А на полуострове продолжали скапливаться машины. В это время перед пунктом досмотра в очереди находились 420 автомобилей. Водителям приходилось ждать по два-три часа.

Со стороны Краснодарского края небольшой затор растянулся всего лишь на один километр. Пробка начиналось со 141-го километра и продолжалась до 142-го. Время ожидания составляло 10-15 минут.

«Заехали на мост со стороны Краснодарского края в 09:58. А после ручного досмотра выехали уже в 10:20. Реверс также проехали без пробки», - рассказывают туристы.

По состоянию на 10 часов утра со стороны Тамани все осталось по-прежнему. Только вот на полуострове своей очереди ждали уже 400 транспортных средств. В 11:00 - 250 автомобилей. Время ожидания около часа.

А тем временем

В отелях и гостиницах Геленджика почти нет свободных мест. На курорт приехало отдыхать на четверть больше гостей, чем за последние два года.

И это с учетом того, что вот уже почти два года здесь бездействует аэропорт, а железной дороги в городе у черноморской бухты не было никогда.

По данным властей курорта, только в июле город принял более 1 млн отдыхающих (+12% в сравнении с тем же периодом 2022 года). За семь месяцев года - это уже два миллиона гостей.

- В августе мест в отелях почти нет, 87 процентов забронировано, а на сентябрь - уже 73 процента. В октябре - 54 процента броней, - сообщают оперативные цифры в минкурортов Краснодарского края.

Такую популярность эксперты связывают с подорожанием заграничного отдыха.

Общество: ВОПРОС ДНЯ