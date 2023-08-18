Пробка на Крымский мост со стороны Краснодарского края 18 августа

Четвертый день подряд со стороны Керчи скапливается огромная пробка на Крымский мост. У многих уже закончились отпуска. А семьи с детьми возвращаются домой, чтобы успеть подготовиться к новому учебному году. В связи с этим многокилометровые заторы образовались со стороны полуострова.

Проехать на зеленый можно успеть только ночью. В 00:00 по московскому времени с обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к досмотровым пунктам не было.

Ситуация изменилась к утру. В 07:00 со стороны Тамани очереди не было. А вот в Керчи к этому времени скопилось уже 55 транспортных средств.

«По состоянию на 08:00 со стороны Тамани очереди перед пунктом досмотра не наблюдалось. Со стороны Керчи в очереди перед пунктом досмотра находилось 250 транспортных средств. Время ожидания составляло около часа», - сообщили в оперативном канале информационного центра по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту и подготовке к досмотру.

Обстановка на Крымском мосту 18 августа 2023

К 9 часам утра по московскому времени трасса со стороны Краснодарского края все также горела зеленым. А на полуострове продолжали скапливаться машины. В это время перед пунктом досмотра в очереди находились 420 автомобилей. Водителям приходилось ждать по два-три часа.

Со стороны Краснодарского края небольшой затор растянулся всего лишь на один километр. Пробка начиналось со 141-го километра и продолжалась до 142-го. Время ожидания составляло 10-15 минут.

«Заехали на мост со стороны Краснодарского края в 09:58. А после ручного досмотра выехали уже в 10:20. Реверс также проехали без пробки», - рассказывают туристы.

По состоянию на 10 часов утра со стороны Тамани все осталось по-прежнему. Только вот на полуострове своей очереди ждали уже 400 транспортных средств. В 11:00 - 250 автомобилей. Время ожидания около часа.

А тем временем

В отелях и гостиницах Геленджика почти нет свободных мест. На курорт приехало отдыхать на четверть больше гостей, чем за последние два года.

И это с учетом того, что вот уже почти два года здесь бездействует аэропорт, а железной дороги в городе у черноморской бухты не было никогда.

По данным властей курорта, только в июле город принял более 1 млн отдыхающих (+12% в сравнении с тем же периодом 2022 года). За семь месяцев года - это уже два миллиона гостей.

- В августе мест в отелях почти нет, 87 процентов забронировано, а на сентябрь - уже 73 процента. В октябре - 54 процента броней, - сообщают оперативные цифры в минкурортов Краснодарского края.

Такую популярность эксперты связывают с подорожанием заграничного отдыха.