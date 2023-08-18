Вместо экзотического мяса черепах в Сочи продавали куриное филе

Мясо черепах в Сочи не продают Фото: Михаил ФРОЛОВ

Теперь вы будете точно знать, когда вам предлагают чебурек с осьминогом или суп из черепах - это может быть наглый обман. Хотя и раньше догадывались. Слишком черепаший суп, например, напоминал куриный бульон. Да и для того, чтобы кормить туристов в Сочи черепахами в промышленных масштабах, нужна огромная черепашья ферма. Таких в Краснодарском крае нет.

Раздобыть икру щуки, палтуса и даже кальмара возможно, но дорого. Гораздо проще имитировать продукт, а значит, продать то, чего в действительности нет. Турист купит и уедет, кто проверит?

Но в лаборатории Genotek таким анализом озаботились. И вместе с сотрудниками из Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) и учениками лицея «Сириус» по ДНК установили, что на прилавках магазинов, точках местного общепита и рынков Сочи экзотикой и не пахнет.

«Куриное мясо продавалось под видом черепашьего, щупальца кальмара выдавали за осьминога, а икру щуки и палтуса попросту имитировали», - цитирует ученых «Газете.Ru».

Для того чтобы это доказать, ученые выделили из продукции ДНК, который позже прочитали.

Примечательно, что в этой работе извлечения гена участвовали школьники "Сириуса".

Все полученные лабораторные данные теперь направят в Роспотребнадзор.

- Мы пока не получали никаких жалоб по поводу фальчификации мяса и мясной продукции из Сочи. Но если таковая поступит, проведем проверку и дадим процессуальный ответ, - сообщили "КП"-Кубань" в управлении Роспотребнадзора по Краснодарскому краю.