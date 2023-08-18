«Не верю в любовь по телевизору». Письмо и фото с автографом Юрия Шатунова продают на Кубани за 300 тысяч

Два письма Юрия Шатунова продают в Кореновске. Фото: Кубанский Авито

Два письма и фотографию грозы девичьих сердец Юрия Шатунова могут уйти с молотка. Поклонница певца из Кореновска решила расстаться с раритетом за 300 тысяч рублей. Объявление заметил Телеграм-канал «Кубанский Авито» на одном из сайтов бесплатных объявлений.

Переписка с вокалистом легендарной группы «Ласковый мая» завязалась в 1989 году, но продлилась недолго. Жительница Кубани получила два письма. Первое – благодарность за поздравление с днем рождения, о содержании второго не уточняется.

Письмо Шатунова, написанное черной пастой. Фото: Кубанский Авито

- Сохранился конверт от первого письма. Второй 14 мая 2002 был передан с запиской на концерте в Краснодаре, естественно, безвозвратно, - говорится в объявлении.

В своем письме Юрий пишет, что послание девушки было отобрано из тысяч других. Любимца девчонок закидывали почтой.

- Несколько передали мне, спасибо тебе за умное письмо. Таких мало. В основном – признания в любви, - написал Шатунов.

Также певец отметил, что не верит в любовь по телевизору и пожаловался на недостаток времени – «работа, дела».

Кроме писем, счастливая обладательница артефактов выставила на продажу фотографию Шатунов с его автографом. Сколько хочет за этот лот продавец, не сообщается.