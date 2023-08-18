Адское пекло. Опасная жара на Кубани не отступит до 22 августа

Сильную жару прогнозируют и на черноморских курортах Фото: Олег УМАРОВ

Столбики термометров в Краснодарском крае безжалостно растут. Опасная и порой невыносимая жара в регионе не отступает. Синоптики не дают утешительных прогнозов на ближайшие дни. Температура воздуха опускаться не будет и останется на уровне +39 градусов.

«Во второй половине дня и вечером 19, 20, 21 и 22 августа в крае ожидается сильная жара, температура воздуха достигнет +39 градусов», – сообщили в краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Настоящее пекло обещают и на черноморских курортах. В предстоящие выходные столбики термометров на побережье достигнут +37 градусов.

«20, 21 и 22 августа на Черноморском побережье ожидается сильная жара +37 градусов», – отмечают синоптики.

Жителям и гостям региона рекомендуют в такую погоду надевать светлую легкую одежду и головной убор. В самый пик жары находиться на палящем солнце опасно. Переждать этот период советуют в помещении либо в тени. А от алкоголя в такую погоду лучше отказаться.

При тепловом ударе нужно уйти в тень, на ветер или принять душ. Кроме того, необходимо медленно выпить много воды и охладить тело.

Спасатели напоминают, что в период высокой пожароопасности нельзя пользоваться огнем около сухой травы и поваленных деревьев. Разводить костер следует только на открытых площадках.

Окурки и спички необходимо полностью гасить в песке, глине, воде или подручных металлических или стеклянных сосудах или емкостях.