Человека паук уже не тот. Мужчина сорвался с электропроводов в центре Краснодара

Падение засняли очевидцы

Свидетелями необычной картины стали жители Краснодара. На пересечение улиц Яна Полуяна и Ковалева на проводах повис мужчина. За пару минут он покорил столб, затем – пополз по линии.

Не рассчитал акробат только силы. А закончились они быстро – через пару минут. Попытки забраться обратно провалились, вернуться на столб – тоже.

Внизу мужчину уже ждали сотрудники скорой помощи и местные жители. Чтобы смягчить падение, они расстелили под героем теплые вещи. Неизвестно, помогли ли они потепервшему. Но упал он с четырех метров. И сразу закричал о помощи.

«Внешне казалось, что у него было опьянение. Непонятно только, какое. На вопросы он никак не реагировал, только кричал», – заявили окружающие.

Сейчас с 38-летнего жителя станицы Ленинградской обследуют врачи. Также с ним работают сотрудники полиции.

Как стало известно «КП» – Кубань», изначально мужчина залез на гараж, где нашел кирпичи. Такое соседство его не устроило. От новых «друзей» мужчина избавился быстро – он устроил пальбу по проезжающим машинам. От кирпича пострадал один автомобиль – Ауди А6.

Уже затем мужчина забрался на провода и продолжил путь. Но сорвался и рухнул на землю.

«Свой поступок он объяснил конфликтом с мамой. Так мужчина хотел привлечь внимание женщины»,– добавили в пресс-службе УМВД России по Краснодару.