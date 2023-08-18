Тротуары, скамейки, уличное освещение. Как потратили курортный сбор за пять лет в Краснодарском крае

Помимо Анапы, Сочи и Геленджика добавится Новороссийски другие

Курортный сбор начали взимать с отдыхающих в Краснодарском крае в 2018 году. Это по 50 рублей в сутки за пребывание в Сочи и по 30 рублей в сутки - на всей остальной территории курортного края. За пять лет такого эксперимента бюджет региона, куда ежегодно едут тысячи гостей, пополнился на 1,7 миллиарда рублей.

Рассказываем, что удалось сделать на эти деньги.

В Геленджике

- установили тематическую архитектурную подсветку на улице Ленина,

- благоустроили общественные территории (а также в с. Дивноморском, с. Кабардинка, с. Архипо-Осиповка): проведены работы по устройству газонов, резинового покрытия, плиточного мощения, по установке малых архитектурных форм и опор освещения, а также по закупке 6 тематических световых фигур в сельских округах.

В Анапе

- установили детское игровое оборудование, спортивное оборудование, заменили плитку, сделали озеленение сквера в с. Супсех.

- в общественных местах и на пляже установили лавочки, урны и оборудование для детских и спортивных площадок.

В Горячем Ключе

- установили арт-объект и топиарную фигуру.

Туапсинский район

В Джубге проведены работы по благоустройству улицы Набережной. Здесь заменили тротуарную плитку, установили бортовые камни, лавочки и урны, заменили металлическое ограждение, сделали ремонт подпорной стены и лестницы по улице Портовой.

В Небуге благоустроили две общественные территории: уложили новые тротуары, дорожки и площадки, установили скамьи, урны, перголы, ограждения, провели озеленение и установили амфитеатр.

В Новомихайловском установили уличные фонари.

В Шепси и Тенгинке провели работы по замене части существующего покрытия и бортовых камней, установке лавочек и урн. В Шепси установлено спортивное оборудование.

В Ейске на аллее К. Маркса установили перголу с подвесными качелями и фотозоны. В парке им. Горького обустроили детскую площадку.

В Должанской Ейского района в парке «Победа» установлены уличные тренажеры и малая архитектурная форма в виде пушки.

ЧТО НА КУРОРТНЫЙ СБОР СДЕЛАЮТ В 2023 году

На 2023-2024 годы планируется по заменить плитку и сделать ремонт балюстрады на набережных в Геленджике, благоустройству парка и двух скверов в Анапе, установить скейт-парк в Горячем Ключе.

Также ведется работа по оснащению пляжей системами видеонаблюдения сначала в Сочи, затем и на других курортах.

КТО ДОБАВИТСЯ?

В минкурортов Кубани сочли эксперимент по взиманию курортного сбора удачной идеей и планируют включить в состав "курортных" еще несколько населенных пунктов региона.

- Так, в 2024 году в территорию эксперимента будут включены еще 5 муниципальных образований: Мостовское, Псебайское и Ярославское поселения Мостовского района, города Туапсе и Новороссийск, - сообщили "КП"-Кубань" в ведомстве.