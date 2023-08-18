Больше сотни улиц без света, 21 многоэтажка без воды. Массовые коммунальные аварии произошли в Краснодаре 18 августа

На месте поломки работают аварийные бригады

Жители Краснодара 18 августа столкнулись с очередными отключениями света. Несколько массовых энергоаварий оставили без блага цивилизации Прикубанский округ. Свет погас в домах сразу на 79 улицах.

«Причина отключения – повреждение на линии 6-10 кВ, отключены ПС «К- 109», ПС «ВП-331» и 53 трансформаторные подстанции», – сообщили в городской ЕДДС.

Без электроэнергии временно остались улицы Красивая, Гагарина, Ясеневая, Картинная, Крайняя, Ржаная, Трактовая, Светлая, Пригородная, Пшеничная, Знаменская. Обесточены и улицы Бирюзовая, Бриллиантовая, Камчатская, Малахитовая, парковая, Перламутровая, Приморская, Хрустальная, Драгоценная.

Под волну отключения также попали улицы Жемчужная, Сапфировая, Рубиновая, Азовская, Дальневосточная, Норильская, Приморская, Сахалинская. Света нет и в домах по улицам Южной, Энтузиастов, Коронной, Базарной, Атамана Головатого, Слабодской, Становой, Соборной, Богатырской, Вешней, Жукова, Угловой, Антоновской, Выездной.

Вторая энергоавария в том числе обесточила дома по улицам Дзержинского, Апельсиновой, Пригородной, Большевистской, Брестской, Губкина, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 Урожайной, Малиновой, Банановой, Абрикосовой, Вишневой, Алычевой.

Без электроэнергии остаются жители улиц Вольной, Главной, Инжировой, Клубничной, Персиковой, Розовой, Ромашковой, Сиреневой, Фиалковой, Фруктовой, Ароматной, Гвоздичной, Кленовой, Лимонной, Пионовой, Черешневой, Зарничной, Яблочной, Тюльпановой.

В настоящее время аварийные бригады работают на месте поломки.

Ранее в мэрии Краснодара объясняли, с чем связаны перебои в подаче электричества.

«Температурный режим ведет к перегреву и аварийным отключениям на электросетях. Ресурсоснабжающие организации переведены на круглосуточный режим работы», – сообщили «КП»-Кубань» в пресс-службе городской администрации.

В мэрии уточнили, что в местах отключений в городе привлекают дополнительные аварийные бригады.

Тем временем краснодарцам рекомендовали экономить электроэнергию из-за нагрузки на энергосистему в жару. Жителей и гостей города просят сократить использование энергоемкой техники.

Кроме этого, 18 августа в Прикубанском округе 21 многоэтажка осталась без воды. Причиной стала утечка на подземном трубопроводе по улице 1 Мая, 230.

Уточняется, что воды нет в домах по улицам Восточно-Кругликовской, Аверкиева и 1 Мая.

«Проводятся ремонтно-восстановительные работы», – сообщили в ЕДДС Краснодара.

Напомним, утром 18 августа из-за поломки без света осталась 21 улица. Энергоаварию уже устранили.