Роспотребнадзор проверил пробы воды из бассейна в Сочи, где отравились дети

Две из четырех проб не соответствуют нормам Фото: Михаил ФРОЛОВ

Роспотребнадзор проверил пробы воды из бассейна в Сочи, в котором дети-спортсмены отравились хлором. Две из них по результатам исследования не соответствуют нормам. Об этом сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю.

Напомним, все произошло вечером 17 августа в одном из санаториев на улице Авроры в Лазаревском районе. Дети-спортсмены 14 и 15 лет приехали на курорт из Москвы. С ними прибыли сопровождающие.

В тот день группа спортсменов купалась в бассейне, который находится на территории санатория. Но после этого 14 подростков и семь взрослых пожаловались на недомогание, кашель и слабость. Признаки говорили о том, что ребята и сопровождающие отравились. Постояльцев доставили в больницу.

Врачи, проверив пациентов, поставили диагноз «Отравление парами хлора». Прокуратура и следователи организовали проверку. Тем временем сотрудники Роспотребнадзора взяли пробы воды в бассейне.

«Прокуратурой района с привлечением специалистов Роспотребнадзора незамедлительно организованы проверочные мероприятия, взяты пробы воды, анализ которой позволит установить причины случившегося. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, дана оценка действиям должностных лиц санатория», – ранее сообщали в пресс-службе надзорного органа.

В Роспотребнадзоре озвучили результаты исследования.

«Из четырех отобранных проб две пробы не соответствовали по гигиеническим нормативам. По результатам будут приняты меры», – сообщила замруководителя управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю Надежда Перякина.

Отмечается, что сейчас жизни и здоровью детей-спортсменов и взрослых ничего не угрожает. Ребята и сопровождающие чувствуют себя хорошо.

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