Обстановка на Крымском мосту 19 августа: со стороны Крыма скопилось небольшое количество машин перед пунктами досмотра

На Крымском мосту образовалась небольшая пробка 19 августа. Фото: "Яндекс Карты"

На Крымском мосту со стороны Тамани утром 19 августа образовалась небольшая пробка. Машины стоят перед пунктами досмотра. Затор растянулся меньше, чем на 1 километр.

«Со стороны Краснодарского края и со стороны Крыма небольшое скопление авто перед пунктами досмотра», - сообщили в оперативном канале информационного центра по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту и подготовке к досмотру.

Проехать такую пробку тем, у кого уже закончился отпуск и нужно возвращаться домой, удается за один час.

«Из Крыма с момента начала очереди до съезда с моста у нас вышло 1 час 5 минут. Грустно уезжать. Все таки Крым это волшебное место», - рассказывают в соцсетях отдыхающие.

Туристы, которые едут в Крым не на своих автомобилях, а на автобусе, попадут на полуостров благодаря Керченской паромной переправе. Рейсовым автобусом с пассажирами, а также грузовикам с товарами первой необходимости отдается приоритет.

«На данный момент на Керченской паромной переправе действующих штормовых предупреждений нет. Согласно прогнозу Росгидромета, 19 августа ветер северо-восточный, северный 6-11 метров в секунду. Порывы могут достигать до 14 метров в секунду. Высота волн 30-80 сантиметров. Температура воздуха +31-33 градусов. Температура воды в море +27-28 градусов», - уточнили в пресс-службе Федерального агентства морского и речного транспорт.

Тем временем, на Кубани до 22 августа обещают жару до +39 градусов. Настоящее пекло ожидается и на черноморских курортах. В предстоящие выходные столбики термометров на побережье достигнут +37 градусов.

«20, 21 и 22 августа на Черноморском побережье ожидается сильная жара +37 градусов», – сообщили в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.