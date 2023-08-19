Краснодар
ФотоВидеоСпецоперацияСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ФотоВидеоСпецоперацияСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+25°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество19 августа 2023 7:52

Обстановка на Крымском мосту 19 августа: со стороны Крыма скопилось небольшое количество машин перед пунктами досмотра

На Крымском мосту со стороны Тамани 19 августа образовалась небольшая пробка
Мария ЧАЛАЯ
На Крымском мосту образовалась небольшая пробка 19 августа. Фото: "Яндекс Карты"

На Крымском мосту образовалась небольшая пробка 19 августа. Фото: "Яндекс Карты"

На Крымском мосту со стороны Тамани утром 19 августа образовалась небольшая пробка. Машины стоят перед пунктами досмотра. Затор растянулся меньше, чем на 1 километр.

«Со стороны Краснодарского края и со стороны Крыма небольшое скопление авто перед пунктами досмотра», - сообщили в оперативном канале информационного центра по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту и подготовке к досмотру.

Проехать такую пробку тем, у кого уже закончился отпуск и нужно возвращаться домой, удается за один час.

«Из Крыма с момента начала очереди до съезда с моста у нас вышло 1 час 5 минут. Грустно уезжать. Все таки Крым это волшебное место», - рассказывают в соцсетях отдыхающие.

Туристы, которые едут в Крым не на своих автомобилях, а на автобусе, попадут на полуостров благодаря Керченской паромной переправе. Рейсовым автобусом с пассажирами, а также грузовикам с товарами первой необходимости отдается приоритет.

«На данный момент на Керченской паромной переправе действующих штормовых предупреждений нет. Согласно прогнозу Росгидромета, 19 августа ветер северо-восточный, северный 6-11 метров в секунду. Порывы могут достигать до 14 метров в секунду. Высота волн 30-80 сантиметров. Температура воздуха +31-33 градусов. Температура воды в море +27-28 градусов», - уточнили в пресс-службе Федерального агентства морского и речного транспорт.

Тем временем, на Кубани до 22 августа обещают жару до +39 градусов. Настоящее пекло ожидается и на черноморских курортах. В предстоящие выходные столбики термометров на побережье достигнут +37 градусов.

«20, 21 и 22 августа на Черноморском побережье ожидается сильная жара +37 градусов», – сообщили в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Общество: ВОПРОС ДНЯ