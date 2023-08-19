Термометры выйдут из строя. Турецкая жара надвигается на Кубань

Экстремальная жара надвигается на регион Фото: Олег УМАРОВ

Аномальная жара надвигается на юг России. Основной удар примет на себя Краснодарский край. Об этом говорится в сводке Гидрометцентра.

Ожидается, что воздух в тени прогреется до плюс 39 градусов. Такие значения продержатся в регионе как минимум четыре дня – до 22 августа.

«Температура воздуха будет на пять градусов выше нормы для края», – говорят метеорологи.

Отмечается, что такая температура свойственна южной части Турции. На это время спасатели рекомендуют воздержаться от прогулок на свежем воздухе. Если человек все же решился выйти на улицу, лучше одеться в светлую хлопковую одежду, захватить головной убор и бутылку воды.

КСТАТИ

Есть несколько способ избежать солнечного удара. Он особо опасен во время экстремальной жары, которую прогнозируют на Кубани.

Для этого необходимо отказаться от нахождения в жару под открытым солнцем – с 11 до 17 часов. Если избежать выхода не удалось, то стоит использовать зонтики и прятаться в тени.

Также спасатели рекомендуют носить легкую одежду из натуральных тканей и головные уборы.

Важно не забывать о водном балансе. Для этого стоит пить минералку, слабо заваренный зеленый час или натуральные соки.

Самое главное – придется отказать от жирных и белковых продуктов на время жиры, а также от алкоголя.