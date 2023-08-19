Один человек пострадал в результате поножовщины в Сочи

Курорты Кубани забиты. Свободных мест нет нигде: ни в отелях, ни на пляжах. Основной поток туристов – в Сочи. Во-первых, здесь работает единственный на юге аэропорт. Во-вторых, есть гостиницы на любой вкус, даже в горах.

Только найти общий язык отдающим удается не всегда. Мешают и выпитый алкоголь, и усталость, все-таки приехали на отдых. Одни решают вопросы мирно, другие – на кулаках или на ножах. Свидетеля такого спарринга стали отдыхающие.

«Мы шли по набережной. Видели компанию ребят, они мирно распивали алкоголь, спокойно общались», – делились очевидцы в соцсетях.

Затем они услышали женский крик, а затем и мужской. Первая кричала от радости, второй – от боли. Как позже выяснилось, женщина не раз ударила ножом мужчину.

«Она просто сказала, что он [потерпевший] ее раздражал. Но чем, мы так и не поняли», – заключили свидетели.

Разняла оппонентов компания. Пока они оттаскивали женщину, очевидцы вызвали скорую.

«Ночью в пункт полиции микрорайона Мамайка поступило сообщение из больницы об оказании медицинской помощи мужчине. В настоящее время по данному факту полицией проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с действующим законодательством», – сообщили «КП» – Кубань» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.