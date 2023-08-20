Обстановка на Крымском мосту 20 августа: пробка со стороны Кубани в двух местах

Так выглядит пробка на Яндекс-картах

Обстановка на Крымском мосту утром 20 августа благоволит путешественникам. По данным Яндекс-карт на 7.30 часов здесь скопилось две пробки, но, по меркам предыдущих дней, небольшие.

Багровым светятся направления со стороны Тамани и такого же "цвета" пробка у пунктов досмотра. Но проехать ее удастся не более, чем за час.

Те, кто едет в Крым на автобусе, попадут на полуостров по Керченской паромной переправе. После теракта здесь действуют такие рекомендации.

«На данный момент на Керченской паромной переправе действующих штормовых предупреждений нет. Согласно прогнозу Росгидромета, 20 августа ветер северо-восточный, северный 6-11 метров в секунду. Порывы могут достигать до 14 метров в секунду. Высота волн 30-80 сантиметров. Температура воздуха +31-33 градусов. Температура воды в море +27-28 градусов», - уточнили в пресс-службе Федерального агентства морского и речного транспорт.

Напомним, в Краснодарском крае жара пока не снижает накала. В воскресенье, 20 августа, здесь снова обещают до +36 градусов тепла. Поэтому в путешествие лучше отправляться на авто с кондиционером. Так комфортнее будет пережидать своей очереди на мосту.

К счастью, ожидание будет компенсировано, когда туристам удастся добраться до крымских пляжей. Температура морской воды сейчас кое-где достигает +29 градусов.