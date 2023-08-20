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Общество20 августа 2023 6:43

Жара идет на рекорд. В Гидрометцентре спрогнозировали один из самых раскаленных дней на Кубани

На Кубани 20 августа температура воздуха достигнет рекордных значений
Ева МУР
Лето заканчивается, а курортный сезон - нет

Лето заканчивается, а курортный сезон - нет

Лето будто сместилось в Краснодарском крае на месяц. Самое теплое время года заканчивается, но только не на Кубани. В курортном регионе конец августа бьет все рекорды по накалу температур.

Вот и в воскресенье, 20 августа, в центре погоды "Фобос" спрогнозировали до +40 градусов жары.

- Температурный фон превысит климатическую норму на 3-4 градуса. Это будет близко к рекордам, - сообщил в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По словам метеоролога, в регионе царствует антициклон, для которого свойственна сухая и безоблачная погода.

Она сохранится и в начале рабочей недели. В понедельник синоптики прогнозируют не ниже +39 градусов на всей территории Краснодарского края.

К слову, жара позволила прогреться до маскимальных температур и Черному морю. Сейчас почти на всем побережье температура воды в нем превышает +28 градусов. А кое-где даже +29 градусов.

Курортный сезон не заканчивается.

Общество: ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯ