Жара идет на рекорд. В Гидрометцентре спрогнозировали один из самых раскаленных дней на Кубани

Лето заканчивается, а курортный сезон - нет

Лето будто сместилось в Краснодарском крае на месяц. Самое теплое время года заканчивается, но только не на Кубани. В курортном регионе конец августа бьет все рекорды по накалу температур.

Вот и в воскресенье, 20 августа, в центре погоды "Фобос" спрогнозировали до +40 градусов жары.

- Температурный фон превысит климатическую норму на 3-4 градуса. Это будет близко к рекордам, - сообщил в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По словам метеоролога, в регионе царствует антициклон, для которого свойственна сухая и безоблачная погода.

Она сохранится и в начале рабочей недели. В понедельник синоптики прогнозируют не ниже +39 градусов на всей территории Краснодарского края.

К слову, жара позволила прогреться до маскимальных температур и Черному морю. Сейчас почти на всем побережье температура воды в нем превышает +28 градусов. А кое-где даже +29 градусов.

Курортный сезон не заканчивается.