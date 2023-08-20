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Происшествия20 августа 2023 10:27

Не Сукко. Под Анапой вандалы сделали географическую надпись на горе матерной

Полиция ищет тех, кто переписал на матерное название села Сукко под Анапой
Ева МУР
Сукко переписали

Сукко переписали

Экзотическое название местечка рядом с Анапой - Сукко - давно будоражит воображение туристов. Кто только не склонял его в известной матерной параллели. Но гости курорта решили пойти дальше.

За ночь. 19 августа, они перевыложили надпись из камней на горе Сукко, чтобы наконец заявить о своих параллелях более масштабно.

- Получилось [самка собаки], - сообщают отдыхающие. Они даже зафиксировали изменения на камеры мобильных телефонов.

К слову, полиция Анапы отнеслась к чьей-то шалости серьезно, и объявила в розыск тех, кто переписал надпись.

«В Социальных сетях появилась информация о том что в селе Сукко, на склоне горы, неустановленное лицо переставило выложенные буквы в надписи с названием населённого пункта. По данному факту полицией города-курорта Анапа проводится проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение», - сообщили в пресс-службе ОМВД по городу Анапе.

ЧППроисшествия: ЧП