Не Сукко. Под Анапой вандалы сделали географическую надпись на горе матерной

Сукко переписали

Экзотическое название местечка рядом с Анапой - Сукко - давно будоражит воображение туристов. Кто только не склонял его в известной матерной параллели. Но гости курорта решили пойти дальше.

За ночь. 19 августа, они перевыложили надпись из камней на горе Сукко, чтобы наконец заявить о своих параллелях более масштабно.

- Получилось [самка собаки], - сообщают отдыхающие. Они даже зафиксировали изменения на камеры мобильных телефонов.

К слову, полиция Анапы отнеслась к чьей-то шалости серьезно, и объявила в розыск тех, кто переписал надпись.

«В Социальных сетях появилась информация о том что в селе Сукко, на склоне горы, неустановленное лицо переставило выложенные буквы в надписи с названием населённого пункта. По данному факту полицией города-курорта Анапа проводится проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение», - сообщили в пресс-службе ОМВД по городу Анапе.