Познакомились в интернете. 23-летний казанец снимал порно-ролики и отправлял их 12-летней девочке из Сочи

Житель Казани отправлял порно-ролики 12-летней девочке из Сочи.

В Татарстане 20 августа завершили расследование в отношении 23-летнего жителя Казани. Его обвиняют в съемках порно и развращении 12-летней девочки из Сочи.

Тысячекилометровое расстояние не помешали молодому человеку познакомиться с юной жертвой. Через мессенджеры осенью 2022 года парень начал переписываться с девочкой и почти сразу же перешел на интимные послания. Сообщения в телефоне дочери случайно увидела мама - она-то и заявила в полицию.

«Молодой человек делал фото и видео порнографического характера со своим участием. Он отправлял их девочке, а потом склонил ребенка к похожим действиям», - сообщили в пресс-службе следственного комитета России по Республике Татарстан.

Полицейские смогли установить противоправную деятельность в ходе оперативно-розыскных мероприятий. Во время следствия обвиняемый полностью признал свою вину.

«Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», - уточнили в пресс-службе следственного комитета России по Республике Татарстан.