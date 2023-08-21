Пробка на Крымский мост со стороны Краснодарского края 21 августа

Крымский мост продолжает пользоваться популярностью у россиян. Но со спросом растут и многокилометровые пробки. До 21 августа на Крымском мосту заторы образовывались со стороны полуострова. Однако ситуация поменялась. Теперь зеленым горит дорога со стороны Керчи, а вот со стороны Тамани своей очереди ждут сотни машин.

Только в 7 часов утра по московскому времени 21 августа с обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к досмотровым пунктам не было. Такая же ситуация сохранилась и на 08:00.

Обстановка на Крымском мосту 21 августа 2023:

В 9 часов утра по московскому времени начала образовываться пробка. К этому часу в очереди перед пунктом досмотра со стороны Краснодарского края стояли уже 250 автомобилей. А время ожидания составляло около часа. К 10:00 пробка слегка увеличилась. В заторе своей очереди ждали уже 255 машин. Вереница начинает тянуться со 137-го километра и продолжается до 141-го.

«Мы встали в пробку со стороны Тамани в 08:12. На осмотр удалось заехать только в 08:55. Досмотр прошли за 15 минут и в 09:14 встали на реверс. А в 09:25 уже съехали с моста и едем по Крыму», - поделился своим опытом турист из Краснодарского края Евгений Дудка.

Со стороны Керчи в 09:00 тоже начали скапливаться машины. К этому часу своей очереди ждали 130 транспортных средств. К 10:00 пробка немного рассосалась. К этому времени своей очереди со стороны Керчи уже ждали 60 машин.

А тем временем

Кубань идет на новые рекорды. Столбики на термометрах 21 августа поднимутся до аномальных отметок. В регионе ожидается пекло до 39 градусов. Такой жары, говорят синоптики, не было в Краснодарском крае 66 лет.

«Антициклон сохранит на территории Кубани малооблачную и сухую погоду с аномально высокими показателями температуры. При этом столбики термометров поднимутся выше суточного рекорда жары 66-летней давности. Воздух прогреется до +39 градусов», - сообщает ведущий метеоролог «Фобос» Михаил Леус.