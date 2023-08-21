«Спят на общих балконах и пьют алкоголь на детских площадках»: Строители-мигранты держат в страхе жильцов одного из ЖК в Краснодаре

Проводится проверка Фото из архива КП

Жильцы ЖК «Самолет» в Краснодаре начали массово жаловаться на строителей-мигрантов. Группа приезжих мужчин каждый день ведет себя агрессивно.

«Многие рабочие приехали из стран Центральной Азии. Часто видим мужчин пьяными, ведут себя некультурно, живут в квартирах по 15 человек и спят на общих балконах», – жалуются краснодарцы.

Обстановка в ЖК накаляется. Сейчас жильцы попросту боятся выходить из дома. Родители не отпускают детей поиграть на площадки. А ночью под окнами многоэтажек строители шумят – устраивают драки и пьют на детских площадках. Особенно иной раз пройти по улицам боятся девушки. По рассказам местных жителей, нарушители порядка пристают и выкрикивают непристойные выражения.

Жильцы ЖК «Самолет» начали массово жаловаться на ситуацию в соцсетях. Публикациями заинтересовались в полиции. В городе организовали рейды по задержанию нелегальных мигрантов. В настоящее время проводится проверка.

«Сотрудники подразделения по вопросам миграции совместно с участковыми уполномоченными полиции УМВД России по Краснодару осуществляют мероприятия, направленные на выявление лиц, незаконно находящихся на территории РФ. В случае выявления нелегальных мигрантов будет принято решение в соответствии с законодательством РФ», – сообщили в пресс-службе УМВД по Краснодару.

В полиции уточнили, что заявления о преступлениях и нарушениях от жителей не поступали.

Тем временем после публикаций проверку организовали и в краевом управлении СКР.

«Следственным отделом по Прикубанскому округу города Краснодара СКР по краю по данному факту была незамедлительно организована доследственная проверка. Главой регионального СКР поручено следователям проверить изложенные сведения, в том числе вопросы соблюдения миграционного законодательства, и установить все обстоятельства произошедшего», – сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.