Вырос незаметно, мог перерасти в рак. В Новороссийске пациентке удалили 5-сантиметровый полип

Самый большой полип в истории эндоскопического отделения городской больницы Новороссийска. Фото: ГБУЗ ГБ №1 г. Новороссийска

Новороссийские хирурги помогли 58-летней пациентке с проблемами в желудке. Женщина обратилась к врачам с жалобами на боли, ее тошнило и рвало, начались проблемы со стулом. Когда все обследования были сделаны, оказалось, что в ее желудке вырос полип внушительного размера - 5 см. Новообразование себя никак не проявляло долгое время.

- Оно появляется на слизистой оболочке носовых пазух, желудке, полости матки, мочевом и желчном пузыре. Любой орган, имеющий слизистую оболочку, находится под угрозой возникновения подобных разрастаний. В группе риска находятся люди старше 50 лет,- отмечают медики.

Женщину планово положили в больницу. Полип необходимо было удалить, он мог перерасти в раковую опухоль. Операция проводилась под наркозом с помощью эндокопического оборудования - хирурги наложили диатермическую петлю на полип.

- Манипуляцию проводили с особой осторожностью, так как полип был очень большой и существовал риск травматизации ножки образования. Это могло вызвать массивное кровотечение, которое достаточно трудно купировать, - рассказали в пресс-службе ГБУЗ ГБ №1 Новороссийска.

Женщину выписали через несколько дней, порекомендовав вести здоровый образ жизни. Удаленный полип оказался самым большим в практике врачей эндоскопического отделения.