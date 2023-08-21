Проверьте, не «назагорали» ли вы меланому

Фото КП

Лето, море, жаркое солнце радуют нас не только красивым загаром, но и оставляют отметины на теле – новые родинки и пигментные пятна. Опасны ли они? Что такое УФ-индекс и как он влияет на развитие рака кожи на Кубани?

Об этом поговорим с московским онкологом, руководителем онкологической службы клиники «Евроонко» Антоном Ёлкиным в эфире программы «Здоровый разговор» 23 августа, с 17 до 18 часов.

Вопросы гостю студии можно задать по телефону 8 (861) 997-7-997 или прислать на WatsApp на номер 8 (961) 590-70-90. Радиослушатель, который задаст самый интересный вопрос, получит «Билет здоровья» – сертификат на бесплатное обследование родинок и кожи в клинике «Евроонко».

ул. Северная, 315

8 (861) 206-61-08

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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

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