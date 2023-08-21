Школа близко: как сделать учебный процесс ребенка легче, а досуг - интересней

Фото предоставлены ПАО "МТС"

В новом учебном году за парты кубанских школ сядут 780 тысяч учеников, из них 80 тысяч – первоклассники. И задача родителей – сделать все, чтобы ребенку было в радость ходить на занятия, обеспечить его безопасность, а также полезный и интересный досуг. Вот несколько советов, как правильно настроить ребенка перед школой.

Дать возможность выбора

Чтобы заинтересовать ребенка учебой, не забывайте привлекать ученика к выбору школьных товаров. Пусть ребенок сам выберет тетради, канцелярские принадлежности и ранец. Не забудьте спросить его мнение об одежде и обуви. Если в вашем учебном заведении нет строго определенной школьной формы, а только рекомендации по стилю и цветовой гамме, не забывайте прислушиваться к мнению ребенка. Ему должно нравиться то, как он выглядит. Возможность выбора и покупка товаров, которые по душе самому школьнику, будут поднимать ему настроение и повысят заинтересованность в учебе.

Подготовить к новому режиму дня

За время каникул ребята отвыкают от режима, они позже ложатся, а потом долго спят. Чтобы помочь ребенку войти в учебный процесс, начните заблаговременно настраивать режим сна. Если каждый день ребенок будет засыпать и вставать на 10-15 минут раньше, то к началу учебного года сформируется нужный режим, школьник адаптируется и будет высыпаться, что очень важно для настроения и качества учебы.

В сентябре начинаются занятия не только в школах, но и в различных кружках и спортивных секциях. Если до этого ребенок дополнительные занятия не посещал, обсудите с ним, каким видом спорта, творчества или интеллектуального развития он хотел бы заниматься. Подберите ему несколько вариантов на выбор, чтобы легче было определиться. Обратите внимание на онлайн-занятия. Этот вариант экономит время на дорогу, минимизирует риски, которые есть для ребенка в городе, а также дает возможность заниматься тогда, когда удобно ребенку и родителям.

Фото предоставлены ПАО "МТС"

Поговорить о безопасности. И еще много раз поговорить

Особое внимание стоит уделить и вопросу безопасности. С учениками младшей школы нужно проработать маршрут в школу, на кружки и обратно. Вспомнить правила дорожного движения, обсудить основы безопасности дома, на улице и при общении с людьми.

Страшно подумать, но еще пару десятилетий назад у родителей не было возможности позвонить ребенку на мобильный телефон, оперативно отреагировать на тревожные факторы, помочь в случае необходимости. Сейчас же на помощь приходят всевозможные современные гаджеты и сервисы, обеспечивающие контроль над детьми. Кроме того, операторы формируют пакеты услуг, которые включают разнообразные сервисы, полезные детям и их родителям.

Настроить онлайн-контроль

Большинство родителей мечтают лишь об одном: знать, где находится ребенок и чтобы он всегда брал трубку. Это почти возможно. Во всяком случае, если до ребенка нельзя дозвониться, то можно даже на расстоянии узнать, где он и заряжен ли у него телефон. В экосистемной подписке МТС Junior, доступной для абонентов всех операторов, есть, например приложение «Где мои дети». Оно позволяет точно определять геолокацию ребёнка и дозваниваться ему даже при беззвучном режиме телефона. При помощи приложения можно настраивать геолокации на карте и получать уведомления, если вдруг ребёнок выйдет за их границы. Также можно просматривать историю передвижений ребёнка за 24 часа и отслеживать заряд батареи его смартфона.

И цифровой досуг

Как бы родители не сопротивлялись, но дети все равно будут зависать в телефонах. В наших силах – организовать этот досуг правильно и контролировать. В подписку включены развивающие курсы и онлайн-задачи для развития мышления ЛогикЛайк, полезные игры разной сложности и онлайн-олимпиады, куда он можно приглашать своих друзей или заводить новых из любых уголков страны. Интересный досуг ребенку также обеспечат онлайн-кинотеатр KION и МТС Music с детскими режимами и безопасным контентом по возрасту школьника.

Еще один полезный сервис – Leoni, который входит в годовую подписку и предназначен для диагностики навыков и талантов ребёнка. Благодаря этой опции можно узнать, на каком уровне находятся навыки ребёнка, а также определить направления, в которых сын или дочка будут развиваться с удовольствием и заметным результатом.

Бонусы, плюшки и прочее приятное

Кстати, непосредственно для абонентов МТС будут доступны и другие полезные сервисы: безлимитные мессенджеры и социальные сети, защита от спама. А еще покупатели, оформившие подписку МТС Junior на год, смогут получить скидку до 30% на смартфоны Samsung и Xiaomi в сети МТС.

И не забывайте, что современные гаджеты – это помощь родителям, а не замена им. Старайтесь отрывать детей в свободное время от электронных устройств, интересоваться их успехами и проблемами, вместе проводить как можно больше времени. И помните, до следующих летних каникул осталось всего 9 месяцев.