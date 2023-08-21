Напечатали 26 отелей. На Кубани с помощью принтера построили 3D-дома

В Ейске начали печатать дома. Фото: Владимир Юркин.

В станице Должанской под Ейском появился комплекс напечатанных на принтере отелей. Дома строят по новой технологии, которая позволяет возвести здание в несколько раз быстрее традиционного способа.

«Идея строительства домов методом печати была выбрана в связи с ее оригинальностью. Также этот проект выгоднее по финансовой составляющей. На стадии проекта рассматривали и традиционное строительство, однако искали что-то интересное. И таким образом вышли на 3D-принтер», - поделился с «Комсомольской правдой» - Кубань» оператор-инженер строительного 3D-принтера Владимир Юркин.

Благодаря 3D-принтеру на стенах домов удается создать удивительные узоры. Фото: Владимир Юркин.

Для того, чтобы построить дом на 3D-принтере, потребуется намного меньше усилий и людей, которые должны находиться на строительной площадке.

Стены-зигзаги. Фото: Владимир Юркин.

«Мы начинали печатать вообще вдвоем. Я и мой коллега Дмитрий. Сейчас нас четыре человека. По необходимости меняемся, или работаем посменно», - рассказал оператор-инженер строительного 3D-принтера Владимир Юркин.

Дом в 35 квадратов строителям удается возвести всего за четыре ночи. При работе в две смены, время сокращается ровно в два раза и составляет двое суток. При этом, на строительство больших двухэтажных домов в 180 квадратных метров придется заложить 25 дней при строительстве в одну смену.

«Для печати принтер использует специальную подготовленную смесь. Это цемент и песок с микрофиброй и присадками для ускорения застывания смеси. Горизонтальная армация домов происходит при помощи металлической сетки», - сообщил Владимир Юркин.

Посетить отель можно будет уже в следующем году. Фото: Владимир Юркин.

Уточняется, что иноваторы специально подбирали для строительства новых отелей с необычным дизайном степную местность, с которой открывается шикарный вид на Азовское море.

«Должанская была выбрана, потому что у этой станицы есть перспективы развития. Также большую роль сыграло географическое размещение станицы и море, которое омывает ее. Вода тут просто замечательная», - рассказал оператор-инженер строительного 3D-принтера.

Всего появится 250 «напечатанных» номеров. Фото: Владимир Юркин.

Сейчас станица Должанская является местом притяжения для десятков любителей виндсерфинга со всей страны. Ожидается, что благодаря постройке нового комплекса отелей, сюда удастся привлечь еще больше туристов.

Планируется, что в Должанской в 2024 году откроются первые две лини «напечатанных» домов. На них разместятся 26 номеров, бассейн, амфитеатр, ресторан и кафе, но даже после этого принтер не перестанет работать. В будущем номерной фонд «напечатанных» домов составит 250 комнат.