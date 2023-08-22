День государственного флага России в Краснодаре 22 августа 2023: программа мероприятий

Фото: Владимир Нестеренко, krd.ru

День флага в Краснодаре 2023 пройдет с размахом. Основные праздничные мероприятия развернутся в Чистяковской роще. Там пройдет молодежный фестиваль.

В 17:00 у главной сцены откроются тематические площади с напольными шахматами, выставкой современного оружия и реликвий Выставочного зала Боевой Славы. А еще горожан научат плести маскировочные сети – на мастер-классе.

Молодежный фестиваль на день флага в Краснодаре 2023 откроется вручением паспортов 14-летним горожанам, а завершится вечер растягиванием триколора размером 9 на 12 метров. Его развернет Почетный караул краевого центра.

Мероприятия, посвященные дню государственного флага в Краснодаре 2023, пройдут и на Главной городской площади. Там торжественно поднимут триколор на флагшток под национальный гимн. Его исполнит ансамбль «Родник».

День флага России в Краснодаре 2023 отметят во всем городе. Практически в каждом районе волонтеры раздадут ленточки, значки и флажки. А в парках краевого центра устроят мастер-класса по созданию полотнищ из бумаги.