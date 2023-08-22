Прогноз погоды в Краснодаре на сентябрь 2023: залповые ливни превратят мегаполис в бассейн Фото: Михаил ФРОЛОВ

Экзамен на прочность проходит в этом году Кубань. Только за лето регион пережил наводнения, грады и выпадение снега – в горах Сочи.

Очередное испытание край ждет в сентябре. Основной удар придется на Краснодар. На треть месяца в городе зарядят залповые ливни.

«Первые осадки ожидаются уже 3 сентября. Ливни продлятся минимум неделю. Также возможны грозы», – говорят синоптики.

Распогодится в Краснодаре только к середине месяца. Дневные температуры резво рванут вверх, ночные – вниз. Первые поднимутся до плюс 27 градусов, вторые опустятся до 10-и.

«Самые низкие показатели ожидаем 19 сентября. Ночью столбики термометров опустят до плюс трех», – добавляют метеорологи.

Такая тенденция сохранится в течение трех дней. Холодными будут ночи 19, 20 и 21 сентября. А затем в Краснодар вновь вернется тепло. А средние ночные значения поднимутся до 15 градусов.