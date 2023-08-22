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Общество22 августа 2023 6:20

Прогноз погоды в Сочи на сентябрь 2023: мощные ливни и похолодание ждут курорт

«КП» – Кубань» узнала прогноз погоды в Сочи на сентябрь 2023
Алексей ГУК
Прогноз погоды в Сочи на сентябрь 2023: мощные ливни и похолодание ждут курорт

Прогноз погоды в Сочи на сентябрь 2023: мощные ливни и похолодание ждут курорт

Фото: Олег УМАРОВ

Этим летом Сочи прошел проверку на прочность. Курорт пережил серию залповый ливней, подтопления и даже снег. Он выпал в горах Красной Поляны.

На очереди – сентябрь. И новые ливни. Уже по традиции они зарядят на побережье Черного моря в начале месяца. Первые осадки ожидаются уже 7 сентября.

«Дожди продлятся четыре дня с паузами на несколько часов» – говорят синоптики.

Средняя температура на курорте составит 26 градусов днем и 17 – ночью. Это обычные значения для побережья Черного моря. Не исключено, что цифры еще изменятся. Ранее метеорологи прогнозировали бархатный сезон до октября.

«Вторая проверка на прочность ждет курорт во второй половине месяца – с 24 сентября. Тогда залповые ливни зарядят на курорте почти на 10 дней с перерывами на сутки или двое», – заключают синоптики.

Распогодится на курорте только в конце месяца – 30 сентября.

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