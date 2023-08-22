Плюс 5 рублей. Стоимость проезда в общественном транспорте Краснодара выросла до 40 рублей

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С 22 августа в Краснодаре вступило в силу постановление о подорожании проезда в общественном транспорте. За одну поездку на трамваях, троллейбусах и автобусах теперь придется отдать 40 рублей. Это плюс 5 рублей, чем ранее.

«Проезд в общественном транспорте города повысился до 40 рублей. Такая же цены на проезд установлена и в транспорте перевозчиков, работающих по брутто-контрактам на маршрутах №19, №32, №89, №91 и №120», - сообщили в мэрии Краснодара.

Подорожание объяснили необходимостью удержания и набора новых квалифицированных кадров, а также для компенсации затрат предприятия. На сегодняшний день КТТУ работает эффективно, однако недокомплект по водителям составляет 38% от штатной численности, кондукторам — 36%.

Ранее директор КТТУ Александр Грачев отметил, что запчасти и электроэнергия подорожали на 15%. Кроме этого, из-за низкой зарплаты на предприятии не хватает сотрудников, ее обещают повысить после подорожания проезда. Ввод нового тарифа в 40 рублей даст возможность увеличить заработную плату в среднем по предприятию на 15%. Водителям на 20%, кондукторам на 15%.

Обоснованность тарифа проверили и подтвердили специалисты управления цен и тарифов, департамента транспорта и дорожного хозяйства, прокуратура города.

КСТАТИ

Волна повышения стоимости проезда в общественном транспорте прокатилась с начала года практически во всех городах Кубани.

Например, в мае подорожал проезд в городах Черноморского побережья. А Новороссийске поездка стоит 33 рубля, вместо 30. В Анапе установили дневной тариф на проезд в 30 рублей, вечерний — в 34 рубля. Пригородные маршруты также подорожали в среднем на 15%.

Кроме этого, в августе подорожал проезд в общественном транспорте Армавира. С 19 августа там стоимость одной поездки составит 33 рубля. Индексацию также связывают с ростом расходов на запчасти и топливо.