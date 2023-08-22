На Кубани третьи сутки ищут утонувших 14-летних мальчиков

В реке Кубань утонули два подростка Фото: Влад Комяков

В небольшом поселении Усть-Лабинского района в реке Кубань утонули два 14-летних мальчика. Трагедия произошла 20 августа около 16:00 в станице Воронежской, но тела ребят не могут найти до сих пор.

Все началось с того, что компания из четверых школьников решила немного охладиться в жаркий летний день. Они отправились на речку, где весело проводили время, но в какой-то момент двум из друзей захотелось зайти чуть поглубже, хотя оба не умели плавать.

«В основном, у нас мелководье и не слишком сильное течение. Скорее всего, в каком-то месте образовалась небольшая ямка, в которую упал один мальчик. Он начал кричать, а его друг попытался его спасти и оба ушли под воду», - рассказал «Комсомольской правде» - Кубань» глава станицы Воронежской Виктор Мацко.

Остальные двое подростков, которые пришли с ребятами покупаться, тоже увидели это страшное зрелище и начали звать на помощь взрослых. На крики сразу же отреагировал случайный прохожий, который без раздумий бросился в воду и пытался найти утонувших школьников.

«Мужчина долго нырял, пытался найти мальчиков, но это оказалось безрезультатным. Когда он понял, что самостоятельно он не сможет ничего сделать, то выбрался на берег и позвонил в службу спасения «112»», - уточнил «Комсомольской правде» - Кубань» глава станицы Воронежской Виктор Мацко.

Поиски мальчиков продолжаются вот уже третьи сутки. На месте работают три водолазные станции и примерно 15 спасателей.

«Мы ищем ребят всеми возможными средствами. Прочесываем берег реки, просматриваем все визуально, водолазы исследуют дно. К сожалению, уже совершенно точно понятно, что в живых мы их не найдем», - сообщил «Комсомолке» Виктор Мацко.

По факту происшествия прокуратура Усть-Лабинского района уже организовала проверку. На данный момент установлено, что несовершеннолетние купались в не предназначенном для этого месте. Кроме того, в Усть-Лабинском межрайонном отделе следственного комитета России по Краснодарскому краю возбуждено уголовное дело по причинению смерти по неосторожности.

Ход расследования уголовного дела находится на контроле прокуратуры района.

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