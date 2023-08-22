Огромный триколор над Краснодаром: В столице Кубани отметили День флага России

Триколор торжественно подняли на Главной городской площади Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

В Краснодаре отмечают День флага России. Триколор утром 22 августа торжественно подняли на Главной городской площади.

Флаг вынесли представители Почетного караула Кубанского казачьего войска и Почетного караула Поста № 1 Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

Представители Почетного караула Кубанского казачьего войска и Почетного караула Поста № 1 пронесли флаг размером 10 на 15 метров по Главной городской площади. После этого полотно подняли на флагшток.

Флаг размером 10 на 15 метров подняли на флагшток Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

Флаг торжественно выносили под гимн России. Его исполнил русский вокально-хореографический ансамбль «Родник» КМТО «Премьера».

Триколор вынесли под гимн России Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

Участниками торжественной церемонии стали замглавы Краснодара Максим Слюсарев, председатель городской Думы Вера Галушко, руководители структурных подразделений, депутатский корпус, представители администрации региона и общественных организаций.

На торжественной церемонии собрались представители администрации, жители и гости города Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

Государственный флаг России стал официальным символом страны 22 августа 1991 года. 25 декабря 2000 года Президент РФ Владимир Путин подписал федеральный конституционный закон «О Государственном флаге Российской Федерации».

Документ определил правовое положение и правила использования триколора.