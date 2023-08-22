В Краснодаре передали очередную партию автомобилей для бойцов СВО

Автомобили передали на СВО. Фото: Геннадий Подлесный

В Краснодаре передали автомобили повышенной проходимости для бойцов СВО. Церемония прошла на территории храма Рождества Христова. Средства на технику собирали группа волонтеров, а также депутаты Госдумы Эдуард Кузнецов и Дмитрий Лоцманов. 10 машин будут выполнять боевые задачи в двух воинских частях в зоне СВО.

Перед отправкой на военную спецоперацию боевые «Нивы» и «буханки» освятили. На них будут перевозить медикаменты, боеприпасы, а также используют для передвижения солдат и офицеров.

Средства на покупку машин собирали всем миром. Фото: Геннадий Подлесный

СВО привела к невиданной в последние годы консолидации общества и государства, развитие широкого волонтерского движения. К примеру, много делают для поддержки наших воинов в СВО Ассоциации фермерских хозяйств Калининского района, Союз «Краснодарская краевая корпорация жилищного самоуправления» и многие другие предприятия и объединения Кубани. Гуманитарку регулярно отправляют сотни добровольческих групп, созданных для помощи военнослужащим. Они закупают оборудование, технику, продукты, помогают местному населению.

За такую работу и за новую технику поблагодарил от лица бойцов заместитель командира с позывным «Глухарь».

- Ваш вклад в укрепление боевых возможностей воинских частей огромен. Мы чувствуем поддержку на передовой, поэтому боевой дух воинов СВО высокий. Враг будет разбит, победа будет за нами! – отметил военнослужащий, присутствовавший на церемонии.