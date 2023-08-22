Выносили золото, пока охранник спал. На Кубани из ювелирного магазина вынесли украшений на 5 млн рублей

В Тихорецке воры ограбили ювелирный магазин. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В одном из ювелирных магазинов Кубани ночью произошло многомиллионное ограбление. Инцидент случился в торговом центре Тихорецка на улице Ленинградской.

Двое грабителей попали в здание через открытый пожарный выход. Они поднялись на третий этаж торгового центра и снесли дверь в ювелирный магазин. Для того чтобы их нельзя было узнать по камерам видеонаблюдения, они надели маски и перчатки.

После того как ворам удалось проникнуть внутрь магазина, они разделили свои обязанности. Один из злоумышленников стоял на шухере, пока второй собирал золото. Когда место в мешках закончилось, а вес сумок стал практически неподъемным, грабители спокойно вышли из торгового центра и скрылись в неизвестном направлении. На данный момент их пытается найти полиция.

«В дежурную часть отдела министерства внутренних дел России по Тихорецкому району поступило сообщение от директора магазина о том, что двое мужчин в масках, попали в помещение торгового центра и похитили ювелирные изделия. В настоящее время проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление злоумышленников», - сообщили в пресс-службе главного управления министерства внутренних дел России по Краснодарскому краю.

Уточняется, что дежурный охранник посреди ночи не слышал ничего необычного. Сейчас устанавливается полная сумма ущерба, но цифра уже перевалила за 5 миллионов рублей.

Кроме того, возбуждено уголовное по статье кража.