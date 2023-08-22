Сотрудники премиум-отеля в Анапе украли постельное белье на миллион рублей

Фото: Маковозов Андрей

Ловкость рук – и никакого мошенничества. Так представлял себе бизнес-модель персонал премиум-отеля в Анапе. Сезон – в разгаре, гостиница – битком, цены – космос: сутки – от 25 тысяч рублей. Следить за расходниками – полотенцами и постельным бельем – на курорте не успевали. Одним не хватало времени, другим – желания.

Этим и воспользовались последние. Они открыли бизнес – в сети. Поставщика нашли быстро – собственный отель. Только в известность никого не поставили. Вещи брали во время смен – пачками уносили постельное белье из подсобки.

Люксовые вещи разлетались, подсобка – пустела, количество заказов – росло. Не хватало только люксового белья. Пропажу заметили коллеги и забили тревогу. Бизнесменов вычислили сами – и сдали в полицию. Дело прогорело, зато появилась статья и перспектива на шесть лет – тюрьма.

«Полицейские установили причастность к совершению кражи двух сотрудников отеля - жителей Челябинской области 28 и 23 лет. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 158 УК РФ «Кража», - сообщили КП – Кубань в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.