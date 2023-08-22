Пробка со стороны Краснодарского края на Крымский мост 22 августа

В последнее время на Крымском мосту образовываются пробки. Туристы уже устали ждать своей очереди. При этом вереницы тянутся и со стороны Тамани, и со стороны Керчи. Но 22 августа обстановка на Крымском мосту только радует туристов, которые едут на полуостров и выезжают с него.

Начиная с 7 часов утра по московскому времени оперативный канал о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту сообщил только об одном: «затруднений в проезде к досмотровым пунктам нет».

Обстановка на Крымском мосту 22 августа 2023

На 13 часов по московскому времени обстановка осталась прежней - пробок нет. Со стороны Краснодарского края небольшой затор в один километр. Но он образовался прямо перед пунктом досмотра. Пробка начинается на 140-ом километре и заканчивается на 141-ом.

«Пробки на въезде нет. Заехали на досмотр в 12:40, прошли досмотр в 12:50, закончили движение по мосту в 13:05. Все очень быстро! Спасибо работникам на пункте досмотра. Ребяты - специалисты», - рассказывает туристка Надежда Чернокоз.

Ранее сообщалось, что 21 августа в 9 часов утра по московскому времени начала образовываться пробка. К этому часу в очереди перед пунктом досмотра со стороны Краснодарского края стояли уже 250 автомобилей. А время ожидания составляло около часа. К 10:00 пробка слегка увеличилась. В заторе своей очереди ждали уже 255 машин. Вереница начинала тянуться со 137-го километра и продолжалась до 141-го.

А тем временем

С 22 августа в Краснодаре вступило в силу постановление о подорожании проезда в общественном транспорте. За одну поездку на трамваях, троллейбусах и автобусах теперь придется отдать 40 рублей. Это плюс 5 рублей, чем ранее.

«Проезд в общественном транспорте города повысился до 40 рублей. Такая же цены на проезд установлена и в транспорте перевозчиков, работающих по брутто-контрактам на маршрутах №19, №32, №89, №91 и №120», - сообщили в мэрии Краснодара.