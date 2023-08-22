Угнали «Гранту» у родителей: На Кубани в смертельном ДТП разбились 13-летние подростки

Смертельная авария, где погибли подростки, произошла у станицы Лениниградской. Фото: КП-Кубань

Подростковая беспечность обернулась смертельным ДТП на Кубани. 13-летний подросток взял у родителей белую "Гранту" и поехал кататься на ней. С собой позвал друга. Мальчикам надоело ездить по улицам станицы. Они решили испытать настоящий кураж и выехали на трассу. Там водителю не хватило навыков управления машиной - на встречке он въехал в ВАЗ 2115.

Дети взяли авто у родителей. Фото: КП-Кубань

- На автодороге Стародеревянковская- Ленинградская-Кисляковская 52 км, тринадцатилетний водитель автомобиля "Гранта", он был заявлен в угон в дежурную часть, выехал на встречную полосу, не справился с управлением, допустил движение по обочине, его занесло и произошло столкновение со встречным автомобилем ВАЗ 2115, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Легковушка, где были подростки, после удара с авто по инерции продолжила движение и столкнулась еще с одной машиной ВАЗ 212140.

- В ДТП несовершеннолетий водитель и его несовершеннолетний пассажир скончались на месте, водитель автомобиля ВАЗ 212140 госпитализирован в Павловскую ЦРБ, - отметили в ведомстве.

Сейчас полицейские выясняют все обстоятельства ДТП.