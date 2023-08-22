Отек легких и мозга: 7-летняя девочка загремела в больницу после купания в Черном море

Девочка лежит в больнице без сознания после купания в Черном море Фото: Иван МАКЕЕВ

Семилетняя девочка покупалась в Черном море и теперь не может прийти в сознание. Об этом сообщила lenta.ru.

Кира (имя изменено - от Авт.) приехала вместе с родителями в Сочи. У взрослых - отпуск, а ребенок должен набраться сил перед учебным годом. Семья принимала солнечные ванны у побережья курорта. В один день отпуск превратился в кошмар.

«У ребенка после купания в Черном море поднялась температура, заболели мышцы и начала рвота. А потом случилось самое страшное - Кира потеряла сознание. После этого родители вызвали скорую помощь», - сообщает издание.

Кира сейчас находится в реанимации. Семилетняя девочка до сих пор не пришла в сознание. А врачи поставили диагноз - ротавирус.

У Киры начала заполняться жидкость в легких. Медикам удалось ее выкачать. Также у девочки начался отек легких и мозга. Врачи продолжают бороться за жизнь ребенка.

А тем временем, мэрия Сочи отрицает, что Кира поймала ротавирус в Черном море. Мол, на территории сочинского побережья санитарно-эпидемиологический фон в норме.

«Контроль за качеством морской воды проводится в еженедельном режиме. С начала летнего сезона специалистами Роспотребнадзора взято 4204 пробы, нестандартных не выявлено. Все пляжи имеют санэпидзаключения на водопользование», - рассказали kp.ru в пресс-службе администрации Сочи.

Также в мэрии курорта нам сообщили, что за весь летний сезон не было зафиксировано групповой инфекционной заболеваемости и массовых пищевых отравлений.

«По единичным случая ведутся эпидрасследования, устанавливается причинно-следственная связь. Чаще всего в инфекционные отделения попадают пациенты, которые приберегают простыми правилами пребывания на море - частое мытье рук, защита от прямых солнечных лучей, питьевой режим, исключение употребление скоропортящихся продуктов питания на пляже», - заключили в мэрии.

По словам администрации, на пляжах Сочи постоянно проводят профилактическую работу. Проверяют и всех сотрудников общепита.