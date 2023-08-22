За захват ракеты Storm Shadow и «Брэдли»: Кубанским казакам вручили медали на Запорожском направлении зоны СВО

Казаки получили заслуженные награды. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Казаки из отряда БАРС-11 продолжают выполнять боевые задачи в зоне СВО. Сейчас они находятся на самых опасных участках передовой, в частности служат на запорожском направлении. Поддержать боевой дух бойцов и вручить награды, к ним приехал заместитель губернатора, атаман Кубанского казачьего войска Александр Власов.

- Только за последнее время казаки из отряда «Кубань» БАРС-11 уничтожили три танка, пять боевых машин пехоты «Брэдли» и свыше 150 неонацистов. Наши бойцы непоколебимы и с мужеством отбивают многочисленные атаки противника, раз за разом заставляя его отступать с уроном и потерями, – отметил войсковой атаман.

Он вручил несколько десятков наград Кубанского казачьего войска отличившимся бойцам БАРС-11. Замгубернатора также передал необходимое для службы за «ленточкой» оборудование - подавитель БПЛА, квадрокоптеры, планшеты, каски, бронежилеты и другие технические средства и экипировку.

Вместе с Александром Власовым на передовую прибыл атаман Всероссийского казачьего общества Николай Долуда. 23 военнослужащих получили из его рук медали «Казачья доблесть». 15 из них – за захват трофейной ракеты «Storm Shadow». Она была передана специалистам военно-промышленного комплекса страны и представителям Министерства обороны России.

- Несмотря на прилеты, контрнаступление противника, никто из казаков не дрогнул. По доброй воле они встали в ряды защитников Родины, подают пример соотечественникам, - сообщил Николай Долуда. - В отрядах я увидел заботливое отношение к бойцам командиров, налажена гуманитарная поддержка тыла, ведется системная подготовка новобранцев в учебном центре. Где есть подобный результат, будет и Победа.

Он также подчеркнул особый патриотический настрой казаков. Это поможет одержать победу над противником, отметил Долуда.