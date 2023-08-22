Отдохнуть на курорте и не потратиться: Какие отели Сочи принимают участников СВО и их семьи бесплатно

Соглашения подписали с четырьмя гостиницами Фото: sochi.ru

В Сочи подготовили специальную программу для участников СВО. По ней бойцы и их семьи могут бесплатно или на льготных условиях отдохнуть на курорте.

Программу разработала Сочинская территориальная организация Общероссийского профессионального союза военнослужащих совместно со Всероссийским союзом ветеранов СВО. Они занимаются приемом заявок на предоставление отдыха. Участники спецоперации могут остановиться в гостиницах как прибрежного, так и горного кластера.

«Участникам СВО и членам их семей предоставляется возможность отдыха сроком до семи дней в определенные периоды бронирования», – рассказали в пресс-службе мэрии Сочи.

Сейчас уже заключены соглашения о сотрудничестве с четырьмя отелями курорта. Средства размещения готовы принять участников СВО и их семьи бесплатно или со скидкой.

Соглашение подписано с апарт-отелем «Горная Резиденция» в селе Эстосадок по улице Эстонской, 81/4. Здесь бесплатно предоставляют трехместный и четырехместный номера – каждый с одним дополнительным местом. Забронировать их можно в период с 15 мая по 29 июня и с 15 сентября по 20 декабря.

На территории отеля есть бесплатный бассейн. А в ресторане предоставляют бесплатный завтрак. Для автомобилей оборудована подземная парковка, рассказали «КП» - Кубань» в Сочинской территориальной организации Общероссийского профессионального союза военнослужащих.

Бесплатное проживание предоставляют в отеле «Тукан» по улице Заповедной, 13А в Красной Поляне. Количество доступных номеров зависит от свободных мест. Забронировать их можно в период с 15 сентября по 15 декабря. На территории есть парковка.

Еще два отеля предоставляют скидку 50%. Это Oplot Apartments GORY по улице Калинина 9А, 13А в Красной поляне. В отеле доступны шесть апартаментов, забронировать которые можно в период с марта по июнь и с октября по декабрь.

К программе также присоединился отель Oplot Apartments MORE в Адлере. Со скидкой 50% здесь предоставляют семь апартаментов. Забронировать номера можно в период с января по май и с октября по декабрь.

А к концу года список гостиниц может расшириться. Узнать о подаче заявки и условиях действия программы можно в Сочинской территориальной организации Общероссийского профессионального союза военнослужащих по телефонам +7 (928) 234-06-66, +7 (928) 459-96-66 или по электронной почте opcv_sochi@mail.ru.