Дорогу через парк Галицкого закрыли. Каким сделали дублер Владислава Посадского в Краснодаре

Перед закрытым участком установили знаки-"кирпичи" Фото: Галина КОПЫЛОВА

С 20 августа дорога от улицы Тихорецкой до дома № 22 по улице имени Владислава Посадского стала пешеходной. Ей создали дублер на расстоянии почти в 400 метрах. Теперь трасса проходит параллельно старой, которая давно пришла в негодность из-за постоянной езды строительной техники.

Фото: krd.ru

Построить дублер здесь решили из-за расширения парка «Краснодар». Улица Посадского просто делила новую очередь, Парк Облаков, с основной зоной отдыха. Теперь же дорога станет пешеходной – частью парка.

«Мы уже сняли старый асфальт, здесь будут укладывать новый. Тротуары расширят, сделают комфортную зону для прогулок», - рассказал «Комсомолке» дорожный строитель, наблюдающий за работами.

Если ехать со стороны города, то с улицы Тихорецкой теперь придется уйти вправо и проехать по объездной, затем снова вернуться на улицу Посадского. Дорога-дублер построена на совесть: ровное полотно, четкая разметка, на протяжении всего пути установили уличное освещение, завершаются работы по обустройству пешеходных дорожек.

«Пешеходные дорожки здесь оборудуют до 1 сентября. К началу осени и завершат работы по благоустройству. Инвестор также планирует продолжить асфальт по Тихорецкой — до улицы Радужный бульвар в поселке Плодородный», - сообщили в мэрии города.

Со старой дороги сняли асфальт Фото: Галина КОПЫЛОВА

По данным администрации, уже за счет городского бюджета идут работы по улице Владислава Посадского от 40-летия Победы до улицы Героя Сарабеева. Работы в этом направлении позволят комплексно благоустроить территорию вокруг парка «Краснодар» на подъездах к парковкам. Благоустройство также завершиться к 1 сентября.

Сейчас работы кипят как в седьмой очереди, так и по обе стороны дороги дублера. Не исключено, что меценат и инвестор Сергей Галицкий пойдет дальше и на Парке Облаков благоустройство восточной части Краснодара не остановится. Стоит отметить, что площадь новой очереди, где работает строительная техника, занимает почти 20 гектаров. Это столько же, сколько в настоящее время занимают все шесть первых очередей парка «Краснодар».

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