В Краснодарский край пришла сеть «жестких дискаунтеров»

Открытие «Чижика» в Краснодаре. Фото предоставлено пресс-службой сети «Чижик»

Понятие «жесткий дискаунтер» простому обывателю малознакомо. Вместе с тем, этот формат магазинов пользуется популярностью у покупателей, поскольку предлагает товары ежедневного потребления с минимальной наценкой. Удерживать низкие цены сетям удается благодаря экономии, которая начинается с логистики и заканчивается оформлением торговых залов. Поэтому пусть вас не смущает узкий ассортимент и отсутствие многочисленных вывесок – все это в конечном счете бережет рубли в вашем кошельке. Чем меньше затрат у продавца, тем меньше наценка на товар, а следовательно — ниже цена на него.

В целом дискаунтеры демонстрируют закономерный рост. Так, по данным NIQ, доля дискаунтеров в структуре продаж составляет 55,1%, существенно опережая гипермаркеты (15,1%) и супермаркеты (13,7%). При этом дискаунтеры частенько являются младшими «братьями» более крупных сетей магазинов у дома.

Имеется «младший брат»-дискаунтер и у «Пятерочки». «Чижики» уже давно «разлетаются» по российским регионам. Магазины, входящие в розничную компанию X5 Group, представляют собой сеть «жестких дискаунтеров», задача которых — предложить потребителям низкие цены при высоком качестве. Кубань стала 17 регионом присутствия этой социально ориентированной сети, благодаря которой жители региона получат базовые товары по доступным ценам и новые рабочие места.

В день открытия было оживленно. Фото предоставлено пресс-службой сети «Чижик»

Как отмечают в Сети, ее бизнес-модель построена на продаже узкого, но востребованного ассортимента, а также постоянном уменьшении затрат. Именно оптимизация бизнес-процессов и снижение расходов позволяют магазинам удерживать справедливые цены без лишних наценок. Конечно же, для потребителя очень важно иметь место, где можно купить товары ежедневного спроса по доступной цене. Платить из своего кармана за всевозможные наценки продавца не хочет никто.

Первыми на Кубани цены дискаунтера оценили жители Краснодара, Новокубанска и станицы Новотитаровской, где открылись магазины сети «Чижик». Еще один дискаунтер начал работу в адыгейском поселке Яблоновский. Всего в регионе запустят 30 «Чижиков» до конца августа и не менее 65 до конца года.

На торжественном открытии социально значимого магазина «Чижик» в городе Краснодаре присутствовали начальник управления торговли и бытового обслуживания населения администрации Краснодара Ольга Ольшанская и директор региона «Краснодар» торговой сети «Чижик» Юлия Малофеева.

Ольга Ольшанская (слева) и Юлия Малофеева. Фото предоставлено пресс-службой сети «Чижик»

- Всех рада приветствовать на открытии нашего первого магазина сети «жестких дискаунтеров» «Чижик» в Краснодаре. Для нас важно, чтобы магазин дарил радость. Для нас важно качество тех товаров, которые мы предоставляем, - обратилась к присутствующим Юлия Малофеева.

Яркий и стильный магазин сразу привлек внимание жителей близлежащих домов и гостей района.

Наличие собственных торговых марок – отличительная черта «жестких дискаунтеров». На сегодняшний день ассортимент магазинов насчитывает порядка 700 наименований продукции, из них свыше 400 — собственные торговые марки, среди которых бренды «Светаево», «Вернер», «Щедрый Год», «Greenola», «Axl», «Tafo» и другие. На полках магазинов можно найти продукты питания, товары для дома, чистящие и моющие средства и даже бытовую технику, а наличие собственных брендов позволяет торговой сети продавать товары только соответствующего качества.

Ассортимент «Чижиков» насчитывает порядка 700 наименований продукции. Фото предоставлено пресс-службой сети «Чижик»

- Формат дискаунтера предусматривает одну позицию на одну потребность. Мы будем двигаться именно в таком концепте. Но при этом мы можем отбирать именно те товары, которые четко соответствуют принятому у нас высокому уровню качества, - комментирует Юлия Малофеева. - Мы фанаты качества. И для нас это очень важный критерий.

Существенным плюсом для региона является и то, что снабжение новых бюджетных магазинов будет осуществляться как федеральными, так и местными поставщиками. Это, в свою очередь, будет способствовать развитию кубанских производителей.

Для приема продукции и ее дальнейшей транспортировки в магазины сети на Кубани, в Ставропольском крае и Ростовской области в Краснодаре работает большой распределительный центр. Благодаря запуску и открытию такого количества новых магазинов в регионе открываются дополнительные рабочие места, что также является значимым социальным факторов для края. Сеть обеспечит рабочими местами более 800 жителей края.

Сеть обеспечит рабочими местами более 800 жителей края. Фото предоставлено пресс-службой сети «Чижик»

Для справки:

Если брать в целом оборот розничной торговли в Краснодаре по крупным и средним организациям, то по итогам 2022 года он составил 365,9 млрд рублей. Как сообщает пресс-служба администрации города, это лучший показатель среди всех крупных городов Южного федерального округа. Вторую строчку занимает Ростов-на-Дону с показателем в 281 млрд рублей.

Объем инвестиций в основной капитал средних и крупных предприятий Краснодара за предыдущий год составил 146,8 млрд рублей. Это также самый высокий показатель среди других городов рейтинга. На втором месте снова Ростов, привлекший в прошлом году инвестиций на сумму 98 млрд рублей.