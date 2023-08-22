«С триколором на электросерфе»: Водное шоу устроили у берегов Черного моря в Геленджике в День российского флага

Дмитрий Паламарчук. Фото: dimadaridobro

День российского флага ярко и красочно отмечают 22 августа на всей территории России и, в особенности, на Кубани. Для того, чтобы этот праздник стал еще более незабываемым, житель Геленджика даже устроил настоящее водное шоу у берегов курорта.

Дмитрий Паламарчук переехал на юг страны в 2020 году. Чуть позже он перебрался в Геленджик и с тех пор практически каждый день катается по Черному морю. Совсем недавно ему пришла идея поздравлять жителей России с помощью своего самого любимого занятия — серфинга.

В День российского флага Дмитрий взял в руки триколор и включил на пляже патриотическую музыку. Он проехал по берегу Черного моря на электросерфе вместе с флагом.

«Я считаю, что необходимо воспитывать патриотический дух в нашем обществе. Море помогает мне в этом, а люди поддерживают. Они машут руками и благодарят за то, что я делаю», - рассказал «Комсомольской правде» - Кубань» общественный деятель Дмитрий Паламарчук.

Во время импровизированного шоу на пляже Дмитрий благодарит своих зрителей. В качестве признание он крестится.

«Мы все православные люди. Мы должны жить с Богом, с любовью к нашей родине, чтобы дети видели все это на нашем примере», - заявил Дмитрий Паламарчук.

Раньше Дмитрий в своих импровизированных выступлениях также выступал в роли спартанца. Он проводил благотворительные мероприятия для детей, ездил в лагеря под Анапой и Сукко. Таким образом он привлекал внимание к спорту и истории. Сейчас Дмитрий решил все время кататься с флагом в руках, чтобы поддерживать нашу родину.