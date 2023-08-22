Роман Костомаров впервые вышел на лед после болезни.

В ледовом дворце «Айсберг», пожалуй, так жарко не было с 2014 года. Вечером 22 августа здесь состоялась премьера шоу с очень романтичным названием – «Письма любви». В гала-шоу были задействованы звезды российского и мирового льда. Олимпийские чемпионы Алексей Ягудин, Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин, двукратная чемпионка мира Евгения Медведева, чемпионы мира Оксана Домнина и Максим Шабалин, а также действующие спортсмены — Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Елизавета Туктамышева, Михаил Коляда и многие другие.

Видео впервые появившегося на льду после ампутации Романа Костомарова

Но зал буквально взорвался аплодисментами, когда на лед вышел Роман Костомаров. Легендарный фигурист и олимпийский чемпион впервые это сделал после тяжелой болезни, которая привела к ампутации.

«Я могу видеть тебя. Я могу слышать тебя. Я могу чувствовать тебя. Я могу обнять тебя. Я очень люблю тебя», - произнес Костомаров пронзительное признание в любви жене Оксане Домниной.

«Письма любви» — это истории и судьбы людей. Каждый номер — мини рассказ о любви, о важных вещах, которые являются точкой опоры для каждого человека.

«Любовь вне времени и пространства. Чувства, эмоции, переживания. Для зрителей это будет прекрасное путешествие по различным эпохам и местам, по тайным уголкам души», - рассказали создатели «Писем о любви».

Автор шоу – Илья Авербух. Вот уже девятый год он привозит свои ледовые спектакли на черноморский курорт.

«В этом году у нас премьера шоу. На лед выйдут чемпионы разных лет. Среди них будут и уже полюбившиеся зрителю за много лет прославленные чемпионы, и юные дарования. В нашем коллективе появляются новые звезды и мне очень приятно их открывать. Мы готовим абсолютно новые номера. У зрителей в Сочи, будет уникальная возможность увидеть их первыми. «Письма любви» — постановка о нас с вами, о том, что нас объединяет, делает сильнее и добрее. О любви к детям, к родным и близким, к нашей стране», – поделился Илья Авербух.

Супруга Романа Костомарова Оксана Домнина также была задействована в шоу. Сразу после того как муж окреп, спортсменка вернулась к работе. На лед в Сочи Домнина вышла с партнером Максимом Шабалиным.

Роман Костомаров попал в больницу зимой 2023 года. Спортсмена увезла неотложка 10 января. Попав в «Коммарку» в тяжелом состоянии, он проведет в больничных стенах полгода. Врачам не удалось спасти ни кисти, ни стопы фигуриста. Сейчас Роман признается, что заново учиться не только ходить, но и радоваться жизни.

«Спасибо за все теплые пожелания! Все вы переживали, как и вся наша большая команда вместе с Ильей Авербухом. Я все это чувствовал, все это видел и благодарен вам за это. Спасибо вам огромное. Пусть все будут счастливы и здоровы, будьте внимательны к своему здоровью, всех благ вам», - обратился Роман Костомаров к зрителям шоу.