Бывшей судье дали 10 лет тюрьмы за хищение средств у матери главаря кущевской банды Надежды Цапок

Суд вынес приговор

В Волгограде вынесли приговор экс-судье Арбитражного суда Ростовской области Светлане Мартыновой. Ее признали виновной в особо крупном мошенничестве и в пособничестве при фальсификации доказательств по уголовному делу. Мартыновой дали 10 лет колонии общего режима.

«Кроме ограничений в работе, с бывшей судьи будет взыскано 92 млн рублей в пользу потерпевшей Надежды Цапок», - сообщили в суде.

По версии суда и следствия, Светлана Мартынова сначала работала судьей Кущевского районного суда Кубани, затем в Арбитражном суде Ростовской области. После этого Мартынова из служителей Фемиды ушла в частную юридическую практику. В это же время организации ее отца и брата ЗАО «Маяк» перешли права на бывшие сельхозугодия матери лидера Цапковской ОПГ Надежды Цапок. Кроме этого, в 2014 году Светлана Мартынова с сообщниками похитила деньги с арестованного банковского счета Надежды Цапок.

В 2018 году Мартынову осудили на 7 лет за хищение средств владельца концерна «Покровский» Андрея Коровайко. Новое наказание суд определил по совокупности обоих приговоров.

Напомним, Надежду Цапок, мать главаря кущевской банды Сергея Цапка и бывшую владелицу ООО «Артекс-Агро», отпустили из тюрьмы в 2018 году. Женщина после шести лет в заключении вернулась в родную станицу Кущевскую.

В 2013 году Сергея Цапка и двух его подельников приговорили к пожизненному заключению за массовое убийство 12 человек, в том числе детей. В июле 2014 года он скончался в медчасти СИЗО № 1 Краснодара от сердечной недостаточности.