Угонял «Гранту» не в первый раз. Стали известны новые подробности смертельной аварии, которую устроил 13-летний водитель на Кубани

Смертельное ДТП устроил подросток, угнавший авто отчима. Фото: КП-Кубань

Погибшие 13-летний водитель и его 17-летний пассажир угнали автомобиль родителей под покровом ночи. Сначала катались по поселку Октябрьскому, что в Ленинградском району Кубани, в котором и жили, потом вырулили на трассу. Утром отчим проснулся и не нашел под окнами свою машину. Около 8 утра мужчина заявил в полицию об угоне. В это время его пасынок Максим (имя изменено – прим. ред.) гнал по трассе со стороны станицы Кисляковской. Скорее всего, он и его 17-летний пассажир возвращались домой, но добраться не смогли. Не удержав руль, школьник вылетел на встречку и столкнулся с первой машиной. В ней находился Николай из станицы Ленинградской, он возвращался из больницы.

«В это утро был приличный поток машин. И вдруг из него на меня вылетает «Гранта», - рассказал мужчина «КП»-Кубань». – Она зашла прямо в правый бок и меня начало крутить по трассе. Знаете, вся жизнь перед глазами пролетела. Сзади ехала фура. Но, к счастью, под нее я не залетел. И остался жив и травм особых не получил».

Подросток уже брал без разрешения машину семьи. Фото: КП-Кубань

Николай месяц назад стал владельцем «пятнашки». Машину ему подарили дети, но сейчас от легковушки ничего не осталось – сгодится только на лом.

«У них машина была не застрахована. Понимаю, что у людей горе, но в суд все же придется обращаться, - вздыхает участник ДТП. – И ведь, как мне сказали, он не в первый раз угонял машину. Куда ему водить, там до педалей-то ноги еще не достают».

Николай – не единственный, кто в это утро пострадал от «Гранты». Второй жертвой 13-летнего подростка стал водитель «Нивы». Машина с детьми влетела в него по инерции после столкновения с первым автомобилем.

«Парня забрали в больницу. Ноги, таз – все переломано. У него открытый перелом был, - говорит водитель «пятнашки».

Сейчас следователи завели уголовное дело. Правоохранителям предстоит установить причины и условия произошедшего. Расследование держит на контроле глава следственного управления СК России по краю Андрей Маслов.